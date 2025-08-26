Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
26.08.2025 07:01:06

Ausblick: NetApp verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NetApp
87.57 CHF -3.96%
NetApp wird am 27.08.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.07.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 18 Analysten von einem Gewinn von 1,54 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,17 USD je Aktie erzielt worden.

NetApp soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,55 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 15 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 7,75 USD, gegenüber 5,67 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 6,77 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,57 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

