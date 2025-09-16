Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
16.09.2025 07:01:06

Ausblick: Manchester United zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Manchester United
12.95 CHF 2.71%
Kaufen Verkaufen

Manchester United wird am 17.09.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,009 GBP aus. Im letzten Jahr hatte Manchester United einen Verlust von -0,270 USD je Aktie eingefahren.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 166,6 Millionen GBP, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 179,4 Millionen USD erzielt wurde.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,218 GBP aus, während im Fiskalvorjahr -0,860 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 668,5 Millionen GBP in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 833,1 Millionen USD.

Redaktion finanzen.ch

