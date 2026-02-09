Ford Motor Aktie 1106820 / US3453708600
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Bilanz steht ins Haus
|
09.02.2026 12:32:00
Ausblick: Ford Motor legt Quartalsergebnis vor
Ford Motor zieht Bilanz für das abgelaufene Jahresviertel. Was Experten erwarten.
Ford Motor präsentiert am 10.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,179 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Ford Motor ein EPS von 0,450 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 9,57 Prozent auf 43,60 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 48,21 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 19 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,14 USD im Vergleich zu 1,46 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 182,25 Milliarden USD, gegenüber 184,99 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Ford Motor Co.
|
06.02.26
|Ford Motor Aktie News: Ford Motor gewinnt am Abend an Fahrt (finanzen.ch)
|
06.02.26
|Ford Motor Aktie News: Ford Motor fällt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
02.02.26
|S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ford Motor von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
26.01.26
|S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ford Motor von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
26.01.26
|Erste Schätzungen: Ford Motor gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
19.01.26
|S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ford Motor von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
12.01.26
|S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ford Motor-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
05.01.26
|S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ford Motor von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
Analysen zu Ford Motor Co.
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI wenig bewegt -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen letztlich höher - Nikkei mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag wenig bewegt. Der deutsche Leitindex verbucht moderate Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Indizes legten zum Wochenstart zu.