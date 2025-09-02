|Kurse + Charts + Realtime
02.09.2025 11:51:00
Ausblick: Figma legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Nach Börsenschluss am Mittwoch präsentiert Figma seine Geschäftszahlen. Prognosen der Experten im Überblick.
Figma wird sich am 03.09.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 beendeten Quartals äussern.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,087 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Figma -1,700 USD je Aktie erwirtschaftet.
9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 249,6 Millionen USD - das würde einem Zuwachs von 40,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 177,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,341 USD, gegenüber -1,500 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 1,02 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 749,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Figma
Analysen zu Figma
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Monster Beverage am 22.08.2025
