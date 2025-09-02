Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Nestlé-Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Nestlé-Aktie
Dollar macht zu Franken und Euro deutlich Boden gut - das steckt dahinter
Palantir-Aktie schwächer: Kursrücksetzer nach Rally - bleibt der Aufwärtstrend bestehen?
NVIDIA-Aktie im Krypto-Fokus: Welche Rolle die KI-Bilanz für Bitcoin, Ethereum & Co. spielt
August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Netflix-Aktie angepasst
Zahlenvorlage 02.09.2025 11:51:00

Ausblick: Figma legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ausblick: Figma legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nach Börsenschluss am Mittwoch präsentiert Figma seine Geschäftszahlen. Prognosen der Experten im Überblick.

Figma
56.68 CHF 0.10%
Figma wird sich am 03.09.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 beendeten Quartals äussern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,087 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Figma -1,700 USD je Aktie erwirtschaftet.

9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 249,6 Millionen USD - das würde einem Zuwachs von 40,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 177,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,341 USD, gegenüber -1,500 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 1,02 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 749,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Nach IPO der Figma-Aktie - Welche Tech-Startups nun ebenfalls einen Börsengang wagen könnten
Figma-Aktie mit brilliantem Börsendebüt - War der Ausgabepreis zu günstig angesetzt?
Figma-Aktie startet fulminant an der Börse - Hoffnung auf neue IPO-Welle mit diesen Tech-Firmen

Bildquelle: PopTika / Shutterstock.com

Top-Rankings

Aktien von NVIDIA, Microsoft und Apple teilweise losgeschlagen: Diese US-Aktien hielt die UBS im zweiten Quartal 2025
Im Rahmen der jüngsten 13F-Einreichung hat die Schweizer Grossbank UBS kürzlich ihre Beteiligung ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Rohstoffe im August 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im August 2025: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

