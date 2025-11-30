Ausblick: Credo Technology Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Credo Technology Group wird am 01.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 12 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,492 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Credo Technology Group -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

11 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 226,24 Prozent auf 235,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 72,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,06 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,290 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 966,9 Millionen USD aus im Gegensatz zu 436,8 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

