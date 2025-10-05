Constellation Brand a Aktie 1132109 / US21036P1084
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
05.10.2025 07:01:06
Ausblick: Constellation Brands A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Constellation Brands A wird am 06.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
19 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,38 USD gegenüber -6,590 USD im Vorjahresquartal.
15 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 2,46 Milliarden USD gegenüber 2,92 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 15,85 Prozent.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 23 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 11,49 USD, gegenüber -0,450 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 20 Analysten durchschnittlich auf 9,02 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,21 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Constellation Brands Inc (A)
|
07:01
|Ausblick: Constellation Brands A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.10.25
|S&P 500-Papier Constellation Brands A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Constellation Brands A von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
26.09.25