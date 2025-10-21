CACI International Aktie 915483 / US1271903049
21.10.2025 07:01:06
Ausblick: CACI International öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
CACI International wird am 22.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 6,14 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte CACI International ein EPS von 5,33 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz gehen 13 Analysten von einem Zuwachs von 9,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,26 Milliarden USD gegenüber 2,06 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 27,82 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 22,32 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 9,33 Milliarden USD, gegenüber 8,63 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu CACI International Inc.
|
07:01
|Ausblick: CACI International öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
07.10.25
|Erste Schätzungen: CACI International legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: CACI International gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: CACI International legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
22.04.25
|Ausblick: CACI International stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu CACI International Inc.
Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?
Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.
Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?
Überblick:
– Gold & Währungen: Rekord-Gold vs. schwacher US-Dollar (DXY).
– Makro & Zinsen: Zinswende der Notenbanken vs. steigende Marktrenditen; Stagflations-Risiko.
– USA-Fokus: Defizite, Shutdown, Konsumdruck, Immobilienmarkt, Tech-Bewertungen.
– Europa: Frankreich & UK unter Druck; Emissionen, Hypotheken, Unternehmenslage.
– Japan: Ende der Ultra-Niedrigzinsen? YCC-Folgen für Yen & Renditen.
– KI & Tech: Investitionswelle (Nvidia, OpenAI, Oracle, CoreWeave, Meta, Amazon) – Chance oder KI-Blase?
– Takeaways: Rolle von Edelmetall-Produzenten, Diversifikation, schrittweises Vorgehen.
