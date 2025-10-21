Ausblick: CACI International öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CACI International wird am 22.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 6,14 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte CACI International ein EPS von 5,33 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 13 Analysten von einem Zuwachs von 9,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,26 Milliarden USD gegenüber 2,06 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 27,82 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 22,32 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 9,33 Milliarden USD, gegenüber 8,63 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch