Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’626 0.7%  SPI 18’763 0.5%  Dow 49’501 0.1%  DAX 24’915 0.3%  Euro 0.9122 -0.1%  EStoxx50 5’985 -0.4%  Gold 5’043 2.5%  Bitcoin 52’928 3.9%  Dollar 0.7677 -0.2%  Öl 67.7 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Was ist Digital Detox und wie geht es?
Die Performance der Kryptowährungen in KW 7: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Wall Street in Alarmbereitschaft: Hindenburg-Omen sorgt für Unsicherheit
Facebook-Konzern Meta erwägt Gesichtserkennung in seinen Brillen
Aktien von Euronext und Deutsche Börse im Fokus: Boujnah bringt Zusammenarbeit ins Spiel
Suche...
Plus500 Depot

Bridgestone Aktie 761580 / JP3830800003

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.02.2026 07:01:06

Ausblick: Bridgestone stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bridgestone
21.01 EUR 2.64%
Kaufen Verkaufen

Bridgestone lässt sich am 16.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Bridgestone die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 55,80 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Bridgestone 23,55 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,11 Prozent auf 1.162,01 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.160,69 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 14 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 208,21 JPY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 208,09 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 14 Analysten von durchschnittlich 4.383,59 Milliarden JPY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 4.430,10 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch