Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’373 -0.3%  SPI 18’427 -0.3%  Dow 49’241 -0.3%  DAX 24’781 -0.1%  Euro 0.9171 0.1%  EStoxx50 5’995 -0.2%  Gold 5’060 2.3%  Bitcoin 59’168 0.8%  Dollar 0.7751 0.0%  Öl 67.8 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swatch1225515Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Top News
Nestlé-Aktie: Neuer Chef strebt offenbar strategischen Konzern-Umbau für mehr Wachstum an
Ausblick: Reddit legt Quartalsergebnis vor
Ausblick: Peloton Interactive zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Novartis-Aktie: Nachahmer verursachen Umsatzerosion - gemischter Ausblick
Ausblick: Barrick Mining stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Suche...

Barrick Mining Aktie 144690732 / CA06849F1080

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Bilanzvorlage 04.02.2026 07:19:07

Ausblick: Barrick Mining stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ausblick: Barrick Mining stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Barrick Mining gewährt einen Blick in die Bücher - die Analysten-Prognosen.

Barrick Mining
38.19 CHF 8.04%
Kaufen Verkaufen

Barrick Mining wird am 05.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 13 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,22 CAD. Dies würde einem Zuwachs von 52,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Barrick Mining 0,800 CAD je Aktie vermeldete.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 39,14 Prozent auf 7,15 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,14 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 20 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,18 CAD, gegenüber 1,67 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 22,46 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 17,70 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Aktien von Barrick, Newmont & Co. nach Goldpreis-Rutsch unter Druck
Barrick Mining-Aktie steigt: Mehr Umsatz und Gewinn in Q3

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Barrick Mining Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten