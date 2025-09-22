Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Aytu BioPharma Aktie 124251741 / US0547548588

22.09.2025 07:01:06

Ausblick: Aytu BioPharma stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Aytu BioPharma
1.76 EUR -24.79%
Aytu BioPharma wird am 23.09.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Aytu BioPharma im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,033 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,820 USD je Aktie gewesen.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 17,9 Millionen USD gegenüber 18,0 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,33 Prozent.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,337 USD, gegenüber -2,860 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 69,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 81,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch