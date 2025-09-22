Aytu BioPharma Aktie 124251741 / US0547548588
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
22.09.2025 07:01:06
Ausblick: Aytu BioPharma stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Aytu BioPharma wird am 23.09.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Aytu BioPharma im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,033 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,820 USD je Aktie gewesen.
3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 17,9 Millionen USD gegenüber 18,0 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,33 Prozent.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,337 USD, gegenüber -2,860 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 69,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 81,0 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Aytu BioPharma Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Aytu BioPharma stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
13.05.25