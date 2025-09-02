Ausblick: American Eagle Outfitters legt Quartalsergebnis vor

American Eagle Outfitters präsentiert am 03.09.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,205 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,390 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Minus von 4,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,24 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,29 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,774 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,68 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 5,17 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 5,33 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch