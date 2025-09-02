Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’177 -0.1%  SPI 16’889 -0.1%  Dow 45’545 -0.2%  DAX 24’037 0.6%  Euro 0.9371 -0.1%  EStoxx50 5’367 0.3%  Gold 3’495 0.5%  Bitcoin 88’177 1.0%  Dollar 0.8011 0.1%  Öl 68.4 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
dormakaba-Aktie: Aktiensplit im Verhältnis 1 zu 10 geplant - Gewinnsprung im Geschäftsjahr 2024/25
Strategey Inc. schwankt - Sie profitieren
PayPal, Google & Co.: Deutsche Verbraucher schauen nach Alternativen zu US-Tech-Produkten
Disney-Aktie: Abschied aus Wismar für Kreuzfahrtschiff 'Disney Adventure'
Givaudan-Aktie: Übernahme von brasilianischer Vollmens Fragrances abgeschlossen
Suche...
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.09.2025 07:01:06

Ausblick: American Eagle Outfitters legt Quartalsergebnis vor

American Eagle Outfitters
35.13 CHF 0%
Kaufen Verkaufen

American Eagle Outfitters präsentiert am 03.09.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,205 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,390 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Minus von 4,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,24 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,29 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,774 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,68 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 5,17 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 5,33 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch