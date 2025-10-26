Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
26.10.2025 07:01:06

Ausblick: Alexandria Real Estate Equities öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Alexandria Real Estate Equities präsentiert am 27.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,496 USD. Dies würde einer Verringerung von 48,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Alexandria Real Estate Equities 0,960 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Alexandria Real Estate Equities 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 746,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 5,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Alexandria Real Estate Equities 791,6 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,282 USD, gegenüber 1,80 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 3,00 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,12 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch

