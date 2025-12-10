Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
10.12.2025 07:01:06

Ausblick: Ain Pharmaciez gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ain Pharmaciez wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.10.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 113,07 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 152,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 44,82 JPY erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 49,33 Prozent auf 166,14 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Ain Pharmaciez noch 111,26 Milliarden JPY umgesetzt.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 381,89 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 264,32 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 648,54 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 456,80 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch