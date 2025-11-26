Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
26.11.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Ain Pharmaciez stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ain Pharmaciez lässt sich voraussichtlich am 11.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Ain Pharmaciez die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 113,07 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 44,82 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Ain Pharmaciez in dem im Oktober abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,33 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 166,14 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 111,26 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 381,89 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 264,32 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 648,54 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 456,80 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch