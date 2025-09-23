|
23.09.2025 11:57:40
AUKTION/Geringere Nachfrage nach zweijährigen Bundesschatzanweisungen
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 2-jährige Bundesschatzanweisungen im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 2. September.
===
Emission 1,90-prozentige Bundesschatzanweisungen
mit Laufzeit 16. September 2027
Volumen 4,5 Mrd EUR
Bietungsvolumen 6,537 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 3,601 Mrd EUR
Zeichnungsquote 1,8 (2,0)
Durchschnittsrend. 2,01% (1,96%)
Wertstellung 25. September 2025
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/ros/cln
(END) Dow Jones Newswires
September 23, 2025 05:58 ET (09:58 GMT)
