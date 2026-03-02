Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

Index-Performance im Fokus 02.03.2026 22:33:55

Aufschläge in New York: NASDAQ Composite letztendlich freundlich

Aufschläge in New York: NASDAQ Composite letztendlich freundlich

Der NASDAQ Composite verzeichnete am Montag Kursgewinne.

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0.36 Prozent fester bei 22’748.86 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1.53 Prozent auf 22’322.12 Punkte an der Kurstafel, nach 22’668.21 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 22’802.80 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 22’306.08 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 02.02.2026, bei 23’592.11 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.12.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 23’413.67 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, lag der NASDAQ Composite bei 18’847.28 Punkten.

Der Index gab seit Jahresanfang 2026 bereits um 2.09 Prozent nach. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 23’988.26 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22’256.76 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Compugen (+ 24.31 Prozent auf 2.25 USD), AXT (+ 22.22 Prozent auf 46.32 USD), Cogent Communications (+ 18.28 Prozent auf 22.19 USD), inTest (+ 10.40 Prozent auf 12.31 USD) und Geospace Technologies (+ 10.25 Prozent auf 10.11 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil American Eagle Outfitters (-8.42 Prozent auf 22.50 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-8.35 Prozent auf 4.61 USD), Integra LifeSciences (-8.35 Prozent auf 10.43 USD), Geron (-7.74 Prozent auf 1.55 USD) und ACADIA Pharmaceuticals (-7.13 Prozent auf 22.81 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 55’636’661 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.678 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9.61 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch

