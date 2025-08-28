Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende in Grün

Zum Handelsende legte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0.58 Prozent auf 23’703.45 Punkte zu. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.151 Prozent auf 23’601.35 Punkte an der Kurstafel, nach 23’565.85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 23’741.23 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 23’514.70 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 1.06 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.07.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 23’356.27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 21’318.17 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 28.08.2024, bei 19’350.78 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 13.00 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 23’969.27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’542.20 Zählern registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Datadog A (+ 7.01 Prozent auf 140.96 USD), CrowdStrike (+ 4.59 Prozent auf 442.00 USD), AppLovin A (+ 4.50 Prozent auf 483.75 USD), Micron Technology (+ 3.61 Prozent auf 122.00 USD) und Marvell Technology (+ 3.26 Prozent auf 77.23 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Biogen (-2.72 Prozent auf 132.65 USD), Old Dominion Freight Line (-2.68 Prozent auf 149.70 USD), Cintas (-2.29 Prozent auf 208.32 USD), Microchip Technology (-2.10 Prozent auf 65.25 USD) und Charter A (-2.05 Prozent auf 263.63 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 64’231’222 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.809 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Die Charter A-Aktie weist mit 7.29 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5.74 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch