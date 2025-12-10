Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Erste Group Bank Aktie 728952 / AT0000652011

ATX Prime-Performance im Blick 10.12.2025 17:58:26

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime notiert zum Handelsende seitwärts

Der ATX Prime gönnte sich heute eine Verschnaufpause.

Erste Group Bank
91.73 CHF -0.13%
Kaufen Verkaufen

Letztendlich schloss der ATX Prime den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.00 Prozent) bei 2’546.78 Punkten ab. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.000 Prozent auf 2’546.80 Punkte an der Kurstafel, nach 2’546.80 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2’529.93 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2’547.98 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 0.839 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.11.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2’403.39 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.09.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2’309.07 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 10.12.2024, den Wert von 1’808.27 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 39.48 Prozent. Bei 2’552.51 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 1’745.07 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Wolford (+ 7.78 Prozent auf 3.60 EUR), Frequentis (+ 2.28 Prozent auf 71.80 EUR), Polytec (+ 2.15 Prozent auf 3.33 EUR), voestalpine (+ 1.86 Prozent auf 38.40 EUR) und Addiko Bank (+ 1.83 Prozent auf 22.20 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen AT S (AT&S) (-3.62 Prozent auf 30.65 EUR), PORR (-3.59 Prozent auf 30.90 EUR), Flughafen Wien (-2.90 Prozent auf 53.60 EUR), Marinomed Biotech (-2.78 Prozent auf 19.20 EUR) und Verbund (-2.68 Prozent auf 61.70 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 330’352 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 37.496 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Im ATX Prime hat die Marinomed Biotech-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.14 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com