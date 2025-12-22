Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ATX Prime-Performance im Blick 22.12.2025 17:58:18

ATX Prime-Handel aktuell: Anleger lassen ATX Prime letztendlich steigen

Wenig verändert zeigte sich der ATX Prime am ersten Tag der Woche.

Erste Group Bank
93.64 CHF -0.53%
Kaufen Verkaufen

Am Montag schloss der ATX Prime nahezu unverändert (plus 0.15 Prozent) bei 2’600.66 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.013 Prozent auf 2’596.29 Punkte an der Kurstafel, nach 2’596.64 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2’605.50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2’586.15 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2’384.30 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 22.09.2025, einen Wert von 2’303.44 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, den Wert von 1’789.06 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 42.43 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 2’605.50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’745.07 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Vienna Insurance (+ 3.75 Prozent auf 66.40 EUR), Frequentis (+ 3.75 Prozent auf 72.00 EUR), AT S (AT&S) (+ 3.11 Prozent auf 31.45 EUR), Semperit (+ 2.59 Prozent auf 12.66 EUR) und Palfinger (+ 2.17 Prozent auf 32.95 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Kapsch TrafficCom (-4.26 Prozent auf 5.84 EUR), EVN (-4.24 Prozent auf 27.10 EUR), Wolford (-1.75 Prozent auf 3.36 EUR), Wienerberger (-1.45 Prozent auf 30.00 EUR) und Marinomed Biotech (-1.30 Prozent auf 19.00 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 340’145 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 39.302 Mrd. Euro im ATX Prime den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Die Marinomed Biotech-Aktie hat mit 1.71 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9.31 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

