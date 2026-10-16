Aspen Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Aspen Group hat am 15.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Aspen Group ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.010 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9.62 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch