Apples Frühjahrs-Keynote: Möglicher Termin für neue Apple-Produkte durchgesickert

• Apples Frühjahrs-Keynote steht an• Spekulationen um 23. März als Termin• Kommen die AirTags?

Lange müssen sich Apple-Fans und -Anleger offenbar nicht mehr gedulden, bis das Unternehmen neue Hardware präsentiert. Noch in diesem Monat könnten der Öffentlichkeit neue Apple-Produkte vorgestellt werden.

Wie üblich lässt sich der Technologieriese Apple bezüglich seiner eigenen Pläne nicht in die Karten schauen. Auch der offizielle Termin für die jährliche Frühjahrs-Keynote wurde von Konzernseite noch nicht verkündet. Inoffiziell scheint sich aber bereits ein Datum abzuzeichnen, verschiedene Quellen haben den 23. März als Präsentationsdatum ausgemacht.

So hat der Apple-Leaker Kang über Twitter erklärt, dass das neue Apple-Event am selben Tag stattfinden werde, wie der Produktlaunch des Oberklassesmartphones OnePlus 9 von OnePlus.

Kang 康总: The OnePlus 9 new product launch event and Apple event are held on the same day.



It seems that the Apple event is on March 23rd.