Apple-Keynote 2020: Darauf können Apple-Fans sich freuen

Die Corona-Krise hat den Zeitplan für die diesjährige Apple-Keynote etwas durcheinander gebracht. Während die beliebte Veranstaltung normalerweise im September stattfindet, gehen Experten für 2020 von einem Termin im Oktober aus. Darauf dürfen Fans sich freuen.

• Apple-Keynote dieses Jahr wahrscheinlich erst im Oktober• Vorstellung des iPhone 12• Apple Watch 6 und iPad nicht Teil der Keynote?

Für Apple-Fans ist es bald wieder so weit: Apple stellt seine neuesten Produkte im Rahmen seiner Keynote vor. Traditionellerweise findet diese Veranstaltung zweimal im Jahr statt, jeweils im Frühjahr und im Herbst. Aufgrund der Corona-Krise dürfte sich das Herbst-Event jedoch zeitlich etwas verzögern. So bestätigte der iKonzern schon im Sommer, dass es beim Verkaufsstart des neuen iPhones zu einer Verschiebung nach hinten kommen werde. Aus diesen Gründen gehen Experten davon aus, dass auch die Vorstellung der neuen Produkte dieses Jahr etwas später stattfinden dürfte.

Keynote möglicherweise am 12. Oktober 2012

So verkündete Apple-Insider Jon Prosser erst kürzlich über Twitter, dass das Event am 12. Oktober 2020 stattfinden werde. Auch wenn sich Prossers Informationen in der Vergangenheit häufig als richtig erwiesen haben, hält sich dennoch auch ein Gerücht hartnäckig, die Keynote könne am 10. September stattfinden. Hintergrund ist, dass der US-Konzern kürzlich auf YouTube einen Livestream für eben dieses Datum testete. Allerdings fiele dieser Tag auf einen Donnerstag, was recht untypisch für Apple wäre. In der Vergangenheit hatten die Keynotes immer an einem Dienstag oder Mittwoch stattgefunden. Ein Oktober-Event scheint daher wahrscheinlicher.

Im Zeichen des iPhone 12

Das Produkt, das diesen Herbst im Fokus stehen dürfte, ist das bereits mit Spannung erwartete iPhone 12. Da das im letzten Jahr gelaunchte iPhone 11 nicht alle Apple-Fans zufrieden stellte, sind die Erwartungen an den Nachfolger besonders gross. Auch hier hat Apple-Experte Prosser mit Vorab-Infos nicht hinter dem Berg gehalten. So dürfen sich Fans seinen Informationen zufolge über allerhand Neuerungen freuen. Diese stellte der YouTuber auf seinem Kanal "The Page Tech" vor - mit Bildern und Videoaufzeichnungen eines iPhone 12 Pro Max-Prototyps.

EXCLUSIVE:



REAL hands-on video of iPhone 12 Pro Max, a look at camera settings (including LiDAR), display settings (including 120Hz) and more!



Enjoy, internet 🤗https://t.co/Aq2kfUCqLY pic.twitter.com/mrtifbhf5M - Jon Prosser (@jon_prosser) August 26, 2020

LiDar-Sensor am Start

Drei Neuerungen werden bei Begutachtung des gezeigten PVT-Modells deutlich. So wird das iPhone 12 über einen LiDar-Sensor verfügen, wie er schon beim iPad Pro 2020 bekannt ist. Mithilfe dieser Light Detection And Ranging-Technologie wird es ermöglicht Tiefe präziser zu erkennen. Dies hilft insbesondere bei der Erstellung von Fotos und Videos sowie bei AR-Anwendungen. Daneben ermöglicht dies einen Nachtmodus.

Bildschirm-Upgrade

Ausserdem verfügt das gezeigte Test-Smartphone über einen verbesserten Bildschirm mit einer Frequenz von 120 Hertz, wodurch Bildschirmanwendungen flüssiger laufen und auch die Bedienung an Geschwindigkeit gewinnt. Dabei kann in den Einstellungen zwischen der Bildwiederholfrequenz von 60 Hertz und der neuen verbesserten hin- und hergeschaltet werden - beispielsweise, wenn der Akku geschont werden soll.

Camera and display settings for current PVT model of 6.7" iPhone 12 Pro Max



Want video too? pic.twitter.com/fnJk2LELgv - Jon Prosser (@jon_prosser) August 25, 2020

Verbesserte Videofunktion

Darüber hinaus dürfen sich insbesondere Video-Fans über eine weitere Neuerung freuen. Diese können mithilfe des Prototyps in einer Auflösung von 4K und 120 Frames per Second aufgenommen werden. Und auch der Slow Motion-Modus kommt mit einem Upgrade daher und soll auf 4K und 240 Bilder pro Sekunden kommen. Ein Hinweis auf die grosse Leistung des neuen Smartphones.

Äusserlich kommt das iPhone 12 Pro Max mit einem Display von 6,7 Zoll daher. Die Ränder des Gehäuses sind abgeflacht, auch die Bildschirmränder sind schmaler. Die Notch am oberen Bildschirmrand bleibt in der Grösse unverändert.

Zwar sagen die geleakten Bilder des Prototyps nichts darüber aus, ob das fertige Produkt auch tatsächlich die gleichen Eigenschaften beinhaltet, dennoch zeigen sie, an welchen Eigenschaften Apple derzeit arbeitet.

Geplanter Verkaufsstart

Von der Vorstellung des neuen iPhone bis hin zum Verkaufsstart wird nach Informationen des Apple-Insiders im Übrigen wohl eine Woche vergehen. Während noch in derselben Woche der Apple-Keynote der Vorverkauf des iPhone 12 beginnen soll, werde die Lieferung erst in der darauffolgenden Woche erfolgen. Fans des iPhone Pro müssen sich offenbar noch etwas länger gedulden. Hier vertröstete Prosser Apple-Fans auf den November.

Apple Watch 6 und neues iPad nicht Teil der Apple-Keynote

Die ebenfalls in diesem Jahr erwartete Apple Watch 6-Reihe sowie ein neues iPad würden laut dem Apple-Leaker jedoch nicht auf der Herbst-Keynote vorgestellt. Diese sollen lediglich per Pressemitteilung schon in der 37. Kalenderwoche angekündigt werden. Über die beiden neuen Apple-Produkte ist jedoch bisher noch weitaus weniger bekannt. Lediglich, dass die neue Apple Watch über einen Sensor zur Messung des Blutsauerstoffs verfügen soll, wird aktuell gemunkelt. Hinsichtlich des Tablets ist unklar, ob es sich dabei um einen Nachfolger des derzeitigen Models mit einer Bildschirmgrösse von 10,2 Zoll handeln wird, oder doch um ein neues iPad Air. Stimmen Prossers Informationen, werden sich Fans jedoch nicht mehr lange gedulden müssen, um dies herauszufinden.

Redaktion finanzen.ch