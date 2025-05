Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 zum Handelsende mit Abgaben

Am Dienstag notierte der S&P 500 via NYSE schlussendlich 0.77 Prozent schwächer bei 5’606.91 Punkten. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 45.464 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.941 Prozent auf 5’597.22 Punkte an der Kurstafel, nach 5’650.38 Punkten am Vortag.

Bei 5’586.04 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 5’649.58 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 04.04.2025, bei 5’074.08 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.02.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6’083.57 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.05.2024, wies der S&P 500 einen Stand von 5’180.74 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 fiel der Index bereits um 4.46 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 6’147.43 Punkten. Bei 4’835.04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Sealed Air (+ 5.12 Prozent auf 28.94 USD), Organon Company (+ 4.70 Prozent auf 9.13 USD), Leidos (+ 4.60 Prozent auf 154.75 USD), Universal Health Services (+ 3.35 Prozent auf 184.16 USD) und Newmont (+ 2.96 Prozent auf 54.61 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil IPG Photonics (-13.02 Prozent auf 54.91 USD), Moderna (-12.25 Prozent auf 24.43 USD), Palantir (-12.05 Prozent auf 108.86 USD), Vertex Pharmaceuticals (-10.03 Prozent auf 450.03 USD) und Coterra Energy (-9.26 Prozent auf 22.93 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Aktuell weist die Palantir-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 42’481’708 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2.859 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus

In diesem Jahr weist die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die First Republic Bank-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 1’200.00 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

