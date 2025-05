Marvell-Aktie fällt trotz Prognosetreffer - Unsicherheit um Amazon-Kooperation belastet

• Marvel Technology trifft mit Quartalszahlen Erwartungen der Analysten• Sorgen um Partnerschaft mit Amazon• Marvel Technology-Aktie unter Druck

Marvell Technology erfüllt Erwartungen

Marvell Technology traf mit seinen Ergebnissen für das erste Quartal des Geschäftsjahres die Erwartungen der Analysten. Das Unternehmen meldete einen Rekordumsatz von 1,9 Milliarden US-Dollar, was einem Plus von 63 Prozent gegenüber dem Vorjahr entsprach, "und rechnet mit einem anhaltend starken Wachstum im zweiten Quartal", so Marvell Chief Executive Matt Murphy laut MarketWatch in einer Erklärung. Der Umsatz mit Rechenzentren lag bei 1,4 Milliarden US-Dollar. Damit lag Marvell umsatzseitig im Rahmen der Schätzungen. Der bereinigte Gewinn von 62 Cents pro Aktie lag einen Penny über den 61 Cents, die Analysten im Voraus erwartet hatten.

Seine Prognose für das zweite Geschäftsquartal setzte Marvell auf 2 Milliarden US-Dollar fest, was ebenfalls den Erwartungen der Analysten entspricht. "Diese Dynamik wird durch die starke KI-Nachfrage im Endmarkt für Rechenzentren angeheizt, wo unser Umsatz von der schnellen Skalierung unserer kundenspezifischen Siliziumprogramme und den robusten Lieferungen unserer elektro-optischen Produkte profitiert", wird Murphy zitiert. "Marvell ist im Zentrum dieses Wandels einzigartig positioniert, da sich die Branche weiterhin auf den Aufbau einer massgeschneiderten KI-Infrastruktur zubewegt. Wir sehen, dass unser Geschäft mit kundenspezifischem Silizium ein starkes Wachstum im zweiten Quartal und darüber hinaus ermöglicht."

Marvell Technology-Aktie in Rot - Amazon im Fokus

Am Freitag ging es für die Marvell Technology-Aktie an der US-Techbörse NASDAQ trotz der guten Ergebnisse im ersten Geschäftsquartal letztendlich um 5,55 Prozent abwärts auf 60,19 US-Dollar. Seit Jahresbeginn haben die Anteilsscheine bereits 42,3 Prozent an Wert verloren und notierten zum Handelsschluss am Donnerstag bei 63,73 US-Dollar.

Das könnte daran liegen, dass die jüngsten Zahlen, wie MarketWatch berichtet, weniger wichtig als die kommenden Kommentare des Unternehmens seien, da einige Wall Street-Analysten an weiterhin unsicher seien, was Marvells Geschäft mit Amazon betreffe. Marvell hat eine Partnerschaft mit Amazon Web Services (AWS), um die Cloud-Sparte des Tech-Riesen mit Chips, wie den Trainium-Chips, für Rechenzentren sowie KI-Produkte zu beliefern. Obwohl die Analysten davon ausgehen, dass diese Partnerschaft die Einnahmen aus Marvells ASIC-Segment mittelfristig ankurbeln könnte, zeigen sie sich skeptisch. Grund: Es sei fraglich, ob es sich hierbei um ein qualitativ hochwertiges Geschäft handle, da nach wie vor über einen Chip diskutiert werde, der erst später in diesem Jahr erscheinen solle. Bereits Anfang Mai hatte das Analysehaus Melius Research angemerkt, dass Marvells Beteiligung an Amazons kommenden Trainium-3- und Trainium-4-Prozessoren den Ausblick für die Jahre 2026 bis 2028 belasten könnte. "Der Lärm und die Kontroverse um potenzielle Verluste von Inhalten an Taiwans Alchip zeigen nach meinem jüngsten Besuch in Taiwan keine Anzeichen für ein Nachlassen", zitiert MarketWatch einen Melius-Analysten. "Wenn es keine Vorteile - und sogar Nachteile - gibt, dann müssen die Investoren auf eine perfekte Ausführung und eine dauerhafte Rolle in einer unerprobten Microsoft-Beschleunigerlinie hoffen."

Analysten dennoch weiter bullish

Analysten zeige sich dennoch insgesamt weiter zuversichtlich für die Marvell Technology-Aktie. In den letzten drei Monaten haben laut TipRanks 31 Wall Street-Analysten ein 12-Monats-Kursziele für Marvell abgegeben. Von diesen empfehlen 26 die Aktie zum Kauf, während fünf empfehlen, die Anteilsscheine zu halten. Verkaufsempfehlungen gibt es derzeit keine. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 95,64 US-Dollar mit einer hohen Prognose von 140,00 US-Dollar und einer niedrigen Prognose von 60,00 US-Dollar. Das durchschnittliche Kursziel bietet noch Aufwärtspotenzial von rund 50 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 63,73 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch