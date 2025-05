NVIDIA-Aktie mit Plus: NVIDIA wächst bei Umsatz und Gewinn stärker als erwartet

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel tiefer, während der deutsche Leitindex nach einem neuen Rekord ebenfalls in die Verlustzone zurückfiel. Die US-Börsen gaben leicht nach. An den wichtigsten Börsen in Fernost verlief der Handel zur Wochenmitte mit schwacher Tendenz.