Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite verbucht Abschläge

Am Dienstag gibt der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ um 1.27 Prozent auf 21’356.07 Punkte nach. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.103 Prozent auf 21’607.45 Punkte an der Kurstafel, nach 21’629.77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 21’296.34 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21’610.24 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 20’895.66 Punkte. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 19.05.2025, einen Wert von 19’215.46 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 19.08.2024, einen Stand von 17’876.77 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 10.76 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 21’803.75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’784.03 Punkten verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Intel (+ 8.43 Prozent auf 25.66 USD), Heartland Express (+ 5.93 Prozent auf 8.39 USD), Integra LifeSciences (+ 4.63 Prozent auf 14.70 USD), Digi International (+ 4.54 Prozent auf 34.98 USD) und Scientific Games (+ 4.42 Prozent auf 92.10 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen American Superconductor (-7.20 Prozent auf 49.61 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6.44 Prozent auf 340.19 USD), Sangamo Therapeutics (-6.35 Prozent auf 0.55 USD), Rambus (-6.18 Prozent auf 71.09 USD) und 3D Systems (-5.50 Prozent auf 1.98 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 33’860’918 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3.771 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Im NASDAQ Composite hat die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Cogent Communications-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11.84 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch