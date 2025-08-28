Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime am Donnerstagmittag in der Verlustzone

Am Donnerstag tendiert der ATX Prime um 12:07 Uhr via Wiener Börse 0.27 Prozent schwächer bei 2’320.68 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0.012 Prozent leichter bei 2’326.61 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2’326.89 Punkten am Vortag.

Bei 2’319.96 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 2’341.63 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der ATX Prime bereits um 3.01 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 28.07.2025, lag der ATX Prime bei 2’289.18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2’225.89 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1’846.82 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 27.10 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2’428.97 Punkten. Bei 1’745.07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit CA Immobilien (+ 4.06 Prozent auf 24.10 EUR), CPI Europe (+ 2.76 Prozent auf 19.74 EUR), Raiffeisen (+ 1.05 Prozent auf 28.90 EUR), Wienerberger (+ 0.80 Prozent auf 30.42 EUR) und Andritz (+ 0.74 Prozent auf 60.95 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Rosenbauer (-3.70 Prozent auf 44.30 EUR), EVN (-3.21 Prozent auf 22.65 EUR), Vienna Insurance (-3.03 Prozent auf 44.80 EUR), STRABAG SE (-2.32 Prozent auf 79.90 EUR) und Verbund (-1.54 Prozent auf 60.90 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf

Im ATX Prime weist die UNIQA Insurance-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 96’217 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 32.214 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier wird ein KGV von 1.53 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9.23 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch