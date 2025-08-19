Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’212 1.2%  SPI 16’958 1.1%  Dow 44’922 0.0%  DAX 24’423 0.5%  Euro 0.9405 -0.1%  EStoxx50 5’483 0.9%  Gold 3’316 -0.4%  Bitcoin 91’611 -2.4%  Dollar 0.8076 0.0%  Öl 66.0 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
George Soros: Diese Aktien kaufte er im zweiten Quartal 2025
Aktien von Novo Nordisk im Aufwind, GoodRx-Aktie in Rot: Ozempic-Preissenkung in den USA & Zusammenarbeit
Intel-Aktie zieht kräftig an: Softbank steigt mit Milliardeninvestment bei Intel ein
NVIDIA-Aktie im Fokus: Neue KI-Chips für China trotz regulatorischer Hürden?
Neue Krypto-Revolution im Finanzmarkt? Tokenisierung von Vermögenswerten im Fokus
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursentwicklung 19.08.2025 22:34:21

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 beendet die Dienstagssitzung im Minus

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 beendet die Dienstagssitzung im Minus

Der NASDAQ 100 zeigte sich am Dienstag mit negativen Notierungen.

Intel
20.66 CHF 7.18%
Kaufen Verkaufen

Zum Handelsschluss tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1.39 Prozent tiefer bei 23’384.77 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.104 Prozent tiefer bei 23’689.01 Punkten in den Dienstagshandel, nach 23’713.76 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 23’346.34 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 23’695.65 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, stand der NASDAQ 100 bei 23’065.47 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.05.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 21’447.05 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 19.08.2024, bei 19’766.49 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 11.49 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 23’969.27 Punkten. Bei 16’542.20 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Intel (+ 6.97 Prozent auf 25.31 USD), Palo Alto Networks (+ 3.06 Prozent auf 181.56 USD), Old Dominion Freight Line (+ 2.88 Prozent auf 154.80 USD), Biogen (+ 2.17 Prozent auf 138.86 USD) und Verisk Analytics A (+ 2.00 Prozent auf 271.01 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Palantir (-9.35 Prozent auf 157.75 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-7.43 Prozent auf 336.57 USD), Marvell Technology (-6.09 Prozent auf 72.07 USD), AppLovin A (-5.92 Prozent auf 412.60 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-5.44 Prozent auf 166.55 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 46’952’561 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.771 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 7.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.87 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung
Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Intel Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Intel Corp.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:11 Intel Neutral UBS AG
12.08.25 Intel Market-Perform Bernstein Research
25.07.25 Intel Underweight JP Morgan Chase & Co.
25.07.25 Intel Neutral UBS AG
03.07.25 Intel Neutral UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, AENA und Assicurazioni Generali mit François Bloch

Drei neue Aktien kommen in das BX Musterportfolio:
ING Group N.V. – NL0011821202
AENA – ES0105046017
Assicurazioni Generali – IT0000062072

Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Olivia Hähnelz über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

ING, AENA & Generali – 3 Top-Performer im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

14:06 Wie könnte es bei Swatch weitergehen?
09:57 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.75% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adecco, Alcon, Lonza
09:47 SMI-Gewinnserie gerissen
09:33 Marktüberblick: Bayer-Aktie gesucht
06:07 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Verhaltener Wochenstart
14.08.25 Julius Bär: 12.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (55%) auf Leonteq AG
13.08.25 ING, AENA & Generali – 3 Top-Performer im BX Musterportfolio
09.08.25 Logo WHS Nutzen Sie Ihre Optionen!
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’680.66 19.50 U80SSU
Short 12’930.48 13.93 S2S3VU
Short 13’439.93 8.77 BROSIU
SMI-Kurs: 12’212.19 19.08.2025 17:31:21
Long 11’667.69 19.34 SHFB5U
Long 11’382.60 13.25 BK5S8U
Long 10’886.87 8.64 BBFSEU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 136.42 -4.73% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
AppLovin Corp Registered Shs -A- 351.63 14.54% AppLovin Corp Registered Shs -A-
Biogen Inc 108.27 -2.85% Biogen Inc
Charter Inc (A) (Charter Communications) 316.71 29.66% Charter Inc (A) (Charter Communications)
Intel Corp. 20.66 7.18% Intel Corp.
JD.com Inc (spons. ADRs) 25.76 -1.48% JD.com Inc (spons. ADRs)
Marvell Technology 61.41 -0.24% Marvell Technology
NVIDIA Corp. 143.83 -1.76% NVIDIA Corp.
Old Dominion Freight Line Inc. 125.65 2.95% Old Dominion Freight Line Inc.
Palantir 130.27 -6.93% Palantir
Palo Alto Networks Inc 149.08 4.58% Palo Alto Networks Inc
Strategy (ex MicroStrategy) 278.81 -4.64% Strategy (ex MicroStrategy)
The Kraft Heinz Company 22.09 -0.99% The Kraft Heinz Company
Verisk Analytics Inc (A) 238.80 4.50% Verisk Analytics Inc (A)

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
So reagierten Rüstungswerte Rheinmetall, RENK und HENSOLDT auf den Washington-Gipfel
George Soros: Diese Aktien kaufte er im zweiten Quartal 2025
Xiaomi-Aktie: Xiaomi verzeichnet mehr Umsatz und Gewinn
Berkshire Hathaway im Q2 2025: So investierte Warren Buffett - neue Aktien im Depot
Novo Nordisk-Aktie zieht an: Wegovy-Pille gegen Leberfibrose - FDA-Zulassung erteilt
Statistik zeigt: So viele Menschen besitzen wirklich einen vollständigen Bitcoin
Finanzblogger hebt den Daumen: NVIDIA-Aktie wird nach Veröffentlichung der Quartalsbilanz zulegen
DocMorris-Aktie sackt ab: Verlust bleibt trotz stärkerem Umsatz hoch
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Plus: Anleger interpretieren Signale als Zeichen für anhaltende Rüstungsnachfrage

Top-Rankings

2. Quartal 2025: Diese Aktien hat David Einhorn im Depot
So hat David Einhorn im zweiten Quartal 2025 investiert
Bildquelle: Paul Bereswill/Getty Images
George Soros: Diese Aktien kaufte er im zweiten Quartal 2025
Im zweiten Quartal 2025 kam es im Depot von Starinvestor George Soros zu einigen Veränderungen. ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
KW 33: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
NASDAQ 100 23’384.77 -1.39%

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}