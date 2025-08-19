Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 beendet die Dienstagssitzung im Minus

Zum Handelsschluss tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1.39 Prozent tiefer bei 23’384.77 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.104 Prozent tiefer bei 23’689.01 Punkten in den Dienstagshandel, nach 23’713.76 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 23’346.34 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 23’695.65 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, stand der NASDAQ 100 bei 23’065.47 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.05.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 21’447.05 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 19.08.2024, bei 19’766.49 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 11.49 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 23’969.27 Punkten. Bei 16’542.20 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Intel (+ 6.97 Prozent auf 25.31 USD), Palo Alto Networks (+ 3.06 Prozent auf 181.56 USD), Old Dominion Freight Line (+ 2.88 Prozent auf 154.80 USD), Biogen (+ 2.17 Prozent auf 138.86 USD) und Verisk Analytics A (+ 2.00 Prozent auf 271.01 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Palantir (-9.35 Prozent auf 157.75 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-7.43 Prozent auf 336.57 USD), Marvell Technology (-6.09 Prozent auf 72.07 USD), AppLovin A (-5.92 Prozent auf 412.60 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-5.44 Prozent auf 166.55 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 46’952’561 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.771 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 7.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.87 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch