American Express Aktie News: American Express am Abend mit roter Tendenz

Die American Express-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 343,11 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 45'882 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die American Express-Aktie bis auf 340,46 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 350,50 USD. Zuletzt wurden via New York 136'440 American Express-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.11.2025 bei 377,18 USD. Derzeit notiert die American Express-Aktie damit 9,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (220,64 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die American Express-Aktie mit einem Verlust von 35,69 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 2,80 USD an American Express-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,09 USD aus. Am 17.10.2025 lud American Express zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. American Express hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,49 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20.57 Mrd. USD – ein Plus von 9,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem American Express 18.77 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 23.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je American Express-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 15,43 USD fest.

