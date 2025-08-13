Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Nach IPO der Figma-Aktie - Welche Tech-Startups nun ebenfalls einen Börsengang wagen könnten
Ausblick: HelloFresh stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
NVIDIA-Partner: Warum die CoreWeave-Aktie trotz Umsatzrekord fällt
Alphabet-Aktie stabil: Perplexity AI will Browser Chrome im Milliarden-Deal übernehmen
Plug Power-Aktie unter der Lupe: Analysten urteilen nach Quartalszahlen
Angebot unterbreitet 13.08.2025 17:03:06

Alphabet-Aktie stabil: Perplexity AI will Browser Chrome im Milliarden-Deal übernehmen

Das KI-Suchmaschinenunternehmen Perplexity AI hat dem Technologiekonzern Google 34,5 Milliarden Dollar für seinen Webbrowser Chrome angeboten.

Die Start-up-Firma bestätigte der Nachrichtenagentur AFP, eine entsprechende Absichtserklärung an Google geschickt zu haben.

Davor hatte das "Wall Street Journal" über das Angebot berichtet. Laut der Zeitung wird Perplexity AI mit 18 Milliarden Dollar bewertet - etwas mehr als die Hälfte der Summe, die es nun Google geboten hat.

Ein Unternehmenssprecher sagte AFP jedoch, mehrere grosse Investmentfonds wollten sich an der Finanzierung der Übernahme beteiligen. Die Geschäftsführung sei sicher, den erforderlichen Betrag aufbringen zu können. Auf eine AFP-Anfrage zum Übernahmeangebot durch Perplexity AI antwortete Google zunächst nicht.

Kombination von Assistent und Suchmaschine

Perplexity kombiniert einen KI-Assistenten und eine Suchmaschine, um Informationen im Internet zu finden: Nutzer geben, ähnlich wie beim KI-Assistenten ChatGPT des Unternehmens OpenAI, Fragen ein und erhalten darauf in Online-Quellen verfügbare Antworten darauf.

Google war im vergangenen Jahr wegen illegaler Praktiken zur Erlangung und Aufrechterhaltung seiner Monopolstellung im Bereich der Online-Suche für schuldig befunden worden. Das Strafmass steht noch aus. Das US-Justizministerium hatte insbesondere verlangt, dass Google seinen Browser Chrome verkauft.

Perplexity AI erklärte, dass sein Übernahmeangebot "im Interesse der Öffentlichkeit und unter Berücksichtigung der wettbewerbsrechtlichen Anforderungen" konzipiert worden sei und dass der Browser an "einen unabhängigen und kompetenten Betreiber übertragen wird". "Wir glauben, dass wir die besten Hüter für Chrome sind", erklärte der Kommunikationschef des Start-ups, Jesse Dwyer.

Im Handel an der NASDAQ pendelt die Aktie der Google-Mutter Alphabet zeitweise um das Vortagesniveau bei 204,05 US-Dollar.

San Francisco (awp/sda/afp)

Weitere Links:

Alphabet-Aktie unbeeindruckt: Google muss Entschädigung an Argentinier zahlen
Alphabet-Aktie legt zu: Google-Mutter macht mehr Gewinn
Google-Friedhof: Diese Projekte hat Techriese Google ad acta gelegt

Bildquelle: rvlsoft / Shutterstock.com,Denis Linine / Shutterstock.com,Keystone

