Aktienempfehlung Nestlé-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die schweizerische Grossbank UBS hat Nestle auf "Neutral" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Nach dem überraschenden Chefwechsel Anfang September konzentriere sich der Markt wieder zunehmend auf die operative Entwicklung, schrieb Guillaume Delmas in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die anstehenden Quartalszahlen dürften belegen, dass die Trendwende des Lebensmittelkonzerns auf einem guten Weg sei.

Aktienbewertung im Detail: Die Nestlé-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 16:27 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1.5 Prozent auf 73.18 CHF zu. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 9.32 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1’260’657 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 1.2 Prozent zu Buche. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Nestlé am 19.02.2026 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 10:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.