Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’301 -0.1%  SPI 17’064 0.1%  Dow 47’522 -0.2%  DAX 24’119 0.0%  Euro 0.9283 0.1%  EStoxx50 5’699 -0.1%  Gold 4’014 -0.6%  Bitcoin 87’951 1.4%  Dollar 0.8032 0.2%  Öl 64.9 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Netflix-Aktie stärker: Aktiensplit 10:1 geplant
Goldpreis: Dritter Monatsgewinn in Folge in Aussicht
Zwahlen-&-Mayr-Aktie: Sitindustrie sichert sich Mehrheit mit erfolgreichem Übernahmeangebot
Bachem-Aktie: CEO-Wechsel mitten im grössten Ausbauprojekt der Firmengeschichte
Experte betont: Gold behält seinen unvergleichlichen Wert auf lange Sicht
Suche...
Plus500 Depot

SLI 3025288 / CH0030252883

2’020.98 Pkt
3.72 Pkt
0.18 %
17:30:49
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

31.10.2025 08:45:36

Aktien Schweiz Vorbörse: Wenig Bewegung zum Wochenschluss erwartet

Zürich (awp) - Nach einer intensiven Woche mit einer reich gefüllten Agenda zeichnet sich für den Schweizer Aktienmarkt ein ruhiger Wochenausklang ab. Die vorbörslichen Indikationen deuten auf eine kaum veränderte Eröffnung hin. Die Vorgaben aus Übersee werten Börsianer als uneinheitlich. An der Wall Street ging es am Donnerstag nach einem uneinheitlichen Verlauf am Ende deutlich abwärts. In Asien finden die wichtigsten Börsen derweil keine gemeinsame Richtung.

In den USA hatten am Donnerstagabend mit Amazon und Apple noch zwei weitere Unternehmen aus der Gruppe der "Magnificent 7" Quartalszahlen vorgelegt. Sie wurden gut bis sehr gut aufgenommen, wie der nachbörsliche Kursprung bei Amazon zeigt. Apple legten ebenfalls zu. Ansonsten dürften Investoren den heutigen Wochenschluss nutzen, um die zahlreichen Unternehmenszahlen und Notenbank-Entscheide in Ruhe zu verarbeiten, heisst es von Händlerseite.

Die Bank Julius Bär berechnet den Leitindex SMI vorbörslich gegen 8.10 Uhr mit -0,02 Prozent kaum verändert bei 12'307,69 Punkten. Auf Wochensicht zeichnet sich damit ein Verlust von gut 2 Prozent ab. Für den gesamten Oktober wiederum sieht die Bilanz mit +1,6 Prozent positiv aus.

Von den 20 SMI-Werten werden all bis auf Novartis (+0,4%) um 0,1 Prozent tiefer gestellt. Bei dem Pharmawert wirkt sich eine Hochstufung durch Morgan Stanley stützend aus.

Auch bei anderen Blue Chips wie Sandoz (+0,7%) und Straumann (+1,4%) sorgen Rating-Veränderungen durch Analysten zunächst für gute Stimmung.

Nachrichten gab es am Morgen eher aus den hinteren Reihen. So hat Bachem (-0,1%) mit der Amerikanerin Anne-Kathrin Stoller eine neue Chefin. Sie tritt per Anfang 2026 die Nachfolge von Thomas Meier als CEO an.

Komax (+0,8%) wiederum reihen sich in die Gruppe der Analysten-gestützten Werte ein. Hier haben die Experten von Oddo BHF die Coverage aufgenommen.

Erst mit Handelsbeginn können Investoren dann auf die Gewinnwarnung von Vetropack und eine Übernahme von Bystronic reagieren.

hr/ra

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich?

💡 Mut zur Börse in der Vorsorge!
Im Gespräch mit Versicherungsexperte Christian Jetzer geht es um die wohl spannendste Frage der privaten Altersvorsorge:
👉 Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich?

Viele Schweizerinnen und Schweizer sparen weiterhin auf dem klassischen 3a-Sparkonto – trotz minimaler Zinsen und hoher Inflation. Christian Jetzer erklärt, warum Anlegen mit Wertschriften heute fast ein Muss ist, welche Renditechancen und Risiken bestehen und wie du Steuern sparen kannst.

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Börsentag Christian Jetzer

Inside Trading & Investment

07:32 Börsentag Christian Jetzer
07:09 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Re-Break an der 4‘000-Dollar-Marke?
30.10.25 Logo WHS Hochpräzises Trading mit 0DTE- und 1DTE-Strategien
30.10.25 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
30.10.25 SMI weiter auf Abwegen
30.10.25 Marktüberblick: Bilanzsaison im Fokus
30.10.25 Rohstoffmärkte im Wirbelwind der Weltpolitik
24.10.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adecco, Barry Callebaut
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’821.95 19.72 S2S3YU
Short 13’093.54 13.71 UEBSLU
Short 13’578.71 8.95 UIDBSU
SMI-Kurs: 12’301.21 30.10.2025 17:30:00
Long 11’737.17 18.56 SHFB5U
Long 11’508.22 13.79 BBWS3U
Long 11’009.08 8.95 BSXSZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Amazon Aktie News: Anleger schicken Amazon am Nachmittag auf rotes Terrain
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verbilligt sich am Donnerstagmittag
Amazon Aktie News: Amazon am Donnerstagabend mit roter Tendenz
Ausblick: Idorsia stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
RENK Aktie News: RENK am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain
ETH-Transfer wirft Fragen auf: Plant die Ethereum Foundation einen Verkauf?
Ausblick: BYD-Aktie zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
VW-Aktie tiefer: Umsatz über Erwartungen -- operativer Verlust überrascht
Lufthansa-Aktie legt zu: Trotz mehr Passagieren sinkt der Gewinn leicht
Sandoz-Aktie in Grün: Biosimilars treiben Wachstum

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMI 12’301.21 -0.10%
SPI 17’063.80 0.10%
SLI 2’019.73 0.12%

finanzen.net News

Datum Titel
08:37 Ukrainische Drohnen treffen Heizkraftwerk in Russland
08:32 Deutschland: Einfuhrpreise sinken schwächer als erwartet
08:28 AKTIE IM FOKUS: Netflix legt zu - Aktiensplit - Bericht zu Interesse Warner Bros
08:17 Aktien Frankfurt Ausblick: Dax wohl weiter seitwärts
08:12 Chinas Industrie bleibt im Stimmungstief
07:36 Nach Treffen mit Trump: Xi warnt vor Bruch der Lieferketten
07:34 ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Amazon auf 275 Dollar - 'Buy'
07:30 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax konsolidiert weiter
07:28 Fuchs verdient etwas mehr als erwartet - Umsatz legt leicht zu
07:19 ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Scout24 auf 'Overweight' - Ziel 146 Euro