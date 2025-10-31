Aktien Schweiz Vorbörse: Wenig Bewegung zum Wochenschluss erwartet

Zürich (awp) - Nach einer intensiven Woche mit einer reich gefüllten Agenda zeichnet sich für den Schweizer Aktienmarkt ein ruhiger Wochenausklang ab. Die vorbörslichen Indikationen deuten auf eine kaum veränderte Eröffnung hin. Die Vorgaben aus Übersee werten Börsianer als uneinheitlich. An der Wall Street ging es am Donnerstag nach einem uneinheitlichen Verlauf am Ende deutlich abwärts. In Asien finden die wichtigsten Börsen derweil keine gemeinsame Richtung.

In den USA hatten am Donnerstagabend mit Amazon und Apple noch zwei weitere Unternehmen aus der Gruppe der "Magnificent 7" Quartalszahlen vorgelegt. Sie wurden gut bis sehr gut aufgenommen, wie der nachbörsliche Kursprung bei Amazon zeigt. Apple legten ebenfalls zu. Ansonsten dürften Investoren den heutigen Wochenschluss nutzen, um die zahlreichen Unternehmenszahlen und Notenbank-Entscheide in Ruhe zu verarbeiten, heisst es von Händlerseite.

Die Bank Julius Bär berechnet den Leitindex SMI vorbörslich gegen 8.10 Uhr mit -0,02 Prozent kaum verändert bei 12'307,69 Punkten. Auf Wochensicht zeichnet sich damit ein Verlust von gut 2 Prozent ab. Für den gesamten Oktober wiederum sieht die Bilanz mit +1,6 Prozent positiv aus.

Von den 20 SMI-Werten werden all bis auf Novartis (+0,4%) um 0,1 Prozent tiefer gestellt. Bei dem Pharmawert wirkt sich eine Hochstufung durch Morgan Stanley stützend aus.

Auch bei anderen Blue Chips wie Sandoz (+0,7%) und Straumann (+1,4%) sorgen Rating-Veränderungen durch Analysten zunächst für gute Stimmung.

Nachrichten gab es am Morgen eher aus den hinteren Reihen. So hat Bachem (-0,1%) mit der Amerikanerin Anne-Kathrin Stoller eine neue Chefin. Sie tritt per Anfang 2026 die Nachfolge von Thomas Meier als CEO an.

Komax (+0,8%) wiederum reihen sich in die Gruppe der Analysten-gestützten Werte ein. Hier haben die Experten von Oddo BHF die Coverage aufgenommen.

Erst mit Handelsbeginn können Investoren dann auf die Gewinnwarnung von Vetropack und eine Übernahme von Bystronic reagieren.

hr/ra