Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’822 0.4%  SPI 17’616 0.4%  Dow 47’536 0.9%  DAX 23’726 1.1%  Euro 0.9323 -0.2%  EStoxx50 5’656 1.5%  Gold 4’168 0.9%  Bitcoin 71’662 1.6%  Dollar 0.8042 -0.4%  Öl 62.6 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Novartis1200526Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Luzerner Kantonalbank125293061Sika41879292
Top News
GAIN AI Act scheitert: Das sind die Folgen für die NVIDIA-Aktie und den US-Chipmarkt
NuScale-Aktie: Kann der SMR-Spezialist NVIDIA Konkurrenz machen?
Takeda-Aktie: Erweiterung des Produktionsstandorts in Neuenburg
TKMS-Aktie setzt dank Analysten die Erholung fort
SAP-Aktie auf Jahrestief - Cloud-Rückschlag und Klage belasten
Suche...
eToro entdecken

SLI 3025288 / CH0030252883

2’072.09 Pkt
9.64 Pkt
0.47 %
17:31:44
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

26.11.2025 18:15:36

Aktien Schweiz Schluss: Weiter von Zinshoffnungen getrieben

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch die Sitzung erneut klar im Plus beendet. Der Leitindex SMI stieg nach einem etwas verhaltenen Start bald schon merklich an und bewegte sich dann auf dem leicht höheren Niveau bis zum Schluss mehr oder weniger seitwärts. Weiterhin waren es vor allem die Hoffnungen auf sinkende Zinsen in den USA, welche für Kursgewinne sorgten. Etwas gebremst wurde der hiesige Markt einzig von einigen defensiven Titeln, die im aktuellen Umfeld wenig gefragt waren.

Schwache US-Daten und diverse Äusserungen von US-Notenbankern hatten in den letzten Tagen die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung in den USA bei der nächsten Fed-Sitzung in zwei Wochen auf mittlerweile rund 85 Prozent getrieben, entsprechend legten Aktien zuletzt fast weltweit zu. Allzu viel dürfte an den Märkten diese Woche allerdings nicht mehr passieren. Am (morgigen) Donnerstag sind die US-Börsen wegen "Thanksgiving" geschlossen, zudem dürften sich wohl auch viele Marktteilnehmer in den USA den Freitag als Brückentag gönnen. Entsprechend ausgedünnt werde der Handel vor dem Wochenende dann wohl sein, kommentierten Händler.

Der SMI gewann 0,40 Prozent auf 12'822,24 Punkte und schloss damit bereits zum sechsten Mal in Folge höher. Dass die allgemeine Nervosität zuletzt wieder abgenommen hat, zeigte sich etwa am Angstbarometer VSMI, das allein heute um fast 9 Prozent rückläufig war.

Der 30 Titel umfassende SLI legte um 0,47 Prozent auf 2072,09 Punkte zu, wobei 20 Titel höher und zehn tiefer schlossen. Der Gesamtmarkt gemessen am Swiss Performance Index (SPI) avancierte mit +0,42% auf 17'615,97 Zähler in ähnlicher Grössenordnung.

Klar an der SLI-Spitze standen bei Handelsschluss VAT (+3,9%). Profitiert habe der Titel von optimistischeren Annahmen der UBS für die Investitionstätigkeit in der Halbleiterindustrie, meinte ein Händler. Die Grossbank sieht im Ostschweizer Unternehmen einen möglichen Profiteur.

Zudem hätten die Anleger ihre Angst vor dem Platzen der KI-Blase gerade wieder fast komplett abgeschüttelt, meinte ein anderer Händler, obwohl zuletzt auch die EZB davor gewarnt habe. Auch Chip-Titel aus der zweiten Reihe wie AMS Osram (+1,5%), Comet (+0,4%) oder Inficon (+0,8%) waren entsprechend gefragt.

Ansonsten waren weitere Wachstumswerte weit oben in der Tabelle zu finden wie etwa ABB (+1,8%) oder Galderma (+2,1%). Letztere bauten damit die starken Vortagesgewinne im Rahmen einer Hochstufung auf 'Buy' durch eine renommierte Bank weiter aus. Die Titel der UBS (+1,3%) legten derweil ebenfalls klar zu. Berichte, wonach die Wertberichtigungen auf Fonds mit First-Brands-Exposure nur rund 10 Prozent vom NAV ausmachen würden, seien als beruhigend aufgenommen worden, hiess es hier.

Gesucht waren mit Julius Bär (+0,8%) und Partners Group (+0,7%) weitere Finanzwerte, und auch Versicherungstitel wie Swiss Life, Swiss Re und Zurich, die alle rund 1 Prozent zulegten, hielten sich sehr gut. Die grossen Pharmatitel Novartis (+0,7%) und Roche (-0,2%) entwickelten sich derweil in die entgegengesetzte Richtung.

Am Schluss der Blue-Chips-Tabelle standen fast den ganzen Tag Straumann (-2,2%). Die Titel des Basler Zahnimplantate-Herstellers fanden damit auch am Tag nach der Investorenpräsentation vom Dienstag noch keinen Halt. Vor allem die Analysten der Citigroup äusserten sich in einem Kommentar negativ bzw. sprachen von Abwärtsrisiken sowohl für die kurz- als auch die mittelfristigen Wachstumserwartungen. Auf das allgemeine Sentiment drückte zudem eine grössere Verkaufstransaktionen aus dem Management/Verwaltungsrat über 3,5 Millionen Franken.

Mühe hatten auch vor allem Nahrungsmittel-Titel wie Nestlé (-0,4%) und Lindt (PS -0,2%) oder auch Emmi (-3,6%) und Orior (-4,2%) aus dem breiten Markt. Sie seien im aktuellen Umfeld einfach grad nicht gefragt, hiess es dazu.

Ansonsten fielen ausserdem vor allem Adecco (-11,4%) negativ auf. Der Personalvermittler hielt am Mittwoch einen Investorentag ab, wobei sich die Befürchtungen auf eine weitere Dividendenkürzung gefestigt hätten, hiess es aus dem Handel. Swissquote (+3,4%) profitierten derweil von einer positiven Studie der Bank of America. Und Kuros (+8,4%) wurden von spekulativen Käufen im Vorfeld der Piper Sandler Healthcare Conference angetrieben. Bei Montana Aero (+7,1%) ging die jüngste Erholungsbewegung weiter.

uh/tp

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Broadcom
✅ Quanta Services
✅ ING Group

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:00 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
09:36 SMI-Anleger werden wieder mutiger
08:00 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch
07:05 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Blue Chips auf Erholungskurs
25.11.25 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (59% European) auf Bank of America Corp, American Express Co, Chevron Corp, Coca-Cola Co, Apple Inc
25.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Novartis, Roche
21.11.25 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’326.84 19.96 B6CSKU
Short 13’611.24 13.88 BE6SJU
Short 14’127.61 8.84 BFES1U
SMI-Kurs: 12’822.24 26.11.2025 17:31:44
Long 12’303.72 19.96 S5YBIU
Long 12’008.15 13.73 SRKBVU
Long 11’518.84 8.99 SK0BIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Fusion mit BioNTech: CureVac-Aktionäre geben grünes Licht - so reagieren die Aktien
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins: Wie steht es um die Friedenspläne für die Ukraine?
NIO-Aktie dennoch in Rot: Tesla-Konkurrent reduziert Verlust - Umsatzwachstum in Q3
TKMS-Aktie setzt dank Analysten die Erholung fort
Alibaba-Aktie gibt nach: Ergebnis rückläufig, aber Umsatz wächst
Novo Nordisk-Aktie steigt: US-Regierung handelt günstigere Ozempic-Kosten aus
DroneShield-Aktie mit Kurssprung: Unternehmen meldet Millionen-Auftrag aus Europa
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bitcoin-Wale kaufen zu: Grossinvestoren akkumulieren in Schwächephasen kräftig
Novo Nordisk-Aktie erholt sich trotz Alzheimer-Flop - neuer Abnehm-Wirkstoff überzeugt in Studie

Indizes in diesem Artikel
SLI 2’072.09 0.47%

finanzen.net News

Datum Titel
18:37 Social-Media ab 16? Auch EU-Parlament fordert Mindestalter
18:36 Ukrainischer Korruptionsskandal: Ex-Minister Umjerow als Zeuge vorgeladen
18:35 Aktien Wien Schluss: ATX schließt so hoch wie noch nie
18:18 ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Weitere Gewinne dank Ukraine-Fortschritten
18:15 Kanzler Merz will wegen Verbrenner-Aus an EU schreiben
18:03 Aktien Europa Schluss: Weitere Gewinne dank Ukraine-Fortschritten
17:54 US-Anleihen: Leichte Kursverluste
17:49 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Anleger honorieren Ukraine-Fortschritte
17:44 Aktien Frankfurt Schluss: Anleger honorieren Ukraine-Fortschritte
17:40 ROUNDUP: Rentenrebellen der Union bleiben hart