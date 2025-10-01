SLI 3025288 / CH0030252883
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Trading-Depot
|Marktkapitalisierung
|
01.10.2025 18:15:36
Aktien Schweiz Schluss: SMI von starken Pharma-Schwergewichten nach oben gezogen
Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch von sehr stark anziehenden Pharmawerten in die Höhe gezogen worden. Nach der am Vorabend bekannt gewordenen Einigung zwischen der US-Regierung und dem US-Pharmariesen Pfizer über günstigere Medikamentenpreise hofften Investoren auf weitere Vereinbarungen mit Pharmafirmen.
Vorerst keine grossen Auswirkungen auf die Märkte hatte dagegen der Regierungsstillstand in den USA. Allerdings dürfte die Nervosität zunehmen, je länger der Shutdown anhalte, meinte ein Marktanalyst. Wegen des Shutdowns könnte unter anderem auch die am Freitag anstehende Veröffentlichung US-Arbeitsmarktdaten ausfallen - dies käme zu einer Zeit, in der die US-Notenbank Fed per Ende des Monats über einen weiteren Zinsschritt entscheiden muss. Die am Mittwoch veröffentlichten ADP-Daten zeigten derweil unerwartet einen Abbau der Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft.
Der Leitindex SMI schloss um 2,07 Prozent höher auf 12'360,13 Punkten auf seinem Tageshoch. Dass vor allem die Schwergewichte den Index stützten, zeigte sich darin, dass der "Mid-Cap-Index" SMIM gleichzeitig moderat nachgab. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Titel enthalten sind, rückte derweil um 1,08 Prozent auf 2000,34 vor und der breite SPI gewann 1,55 Prozent auf 17'008,91 Zähler. Im SLI schlossen 17 Titel im Plus und 13 im Minus.
Bei den Pharma-Schwergewichten vollführten vor allem Roche (GS +8,6%) einen regelrechten Kurssprung, aber auch Novartis (+3,4%) schlossen satt im Plus. US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstagabend eine Vereinbarung mit Pfizer verkündet, wonach der US-Konzern Medikamente im Rahmen des Gesundheitsprogramms Medicaid günstiger abgeben werde. Der Deal von Trump mit Pfizer könnte laut Analysten ein Wegweiser für die Branche sein und die Investoren dank überschaubarer Auswirkungen beruhigen.
Die Aktien des dritten SMI-Schwergewichts Nestlé (+1,1%) setzten ihren seit Wochenanfang anhaltenden Aufwärtstrend fort. Händlern verwiesen auf Gerüchte, wonach ein Verkauf oder eine Auslagerung des Wassergeschäftes kurz bevorstehe. Gleichzeitig rücke auch die Präsentation der Neunmonatszahlen und der erste Auftritt des neuen Nestlé-Chef Philipp Navratil näher.
Bei den zyklischen Werten legten die Titel des Chipindustriezulieferers VAT (+3,1%) aber auch die Aktien des Uhrenkonzerns Swatch (+1,1) deutlich zu. Aufwärts ging es auch wieder mit den Titeln des Logistikkonzerns Kühne+Nagel (+1,1%), nachdem diese am Tag davor noch ein neues Jahrestief markiert hatten.
Uneinheitlich zeigten sich die Medtech-Titel, bei denen Straumann (+1,1%) zulegten, während Sonova (-0,1%) mit Abschlägen aus dem Handel gingen. Die Titel des Augenheilkundekonzerns Alcon (+0,3%) schlossen etwas fester.
Weniger gefragt waren Finanzwerte. Erneut abwärts ging es mit den Aktien der Grossbank UBS (-0,8%). Auch Partners Group (-0,5%) gaben nach. Die Analysten von Octavian ersetzten in ihrer "Top-Pick-Liste" die Titel des Privatmarktanbieters mit den Aktien des Versicherers Zurich (+0,6%), denen sie ein defensiveres Profil zubilligen.
Mit Abgaben schlossen auch die Titel des Duftstoffherstellers Givaudan (-0,5%), der eine kleinere Akquisition in den USA bekannt gab. Verluste erlitten auch die im bisherigen Jahresverlauf gut gelaufenen Titel des Schokoladeherstellers Lindt&Sprüngli (-1,5%), des Hautpflegespezialisten Galderma (-2,6%) und des Generikaunternehmens Sandoz (-5,2%).
Auch am breiten Markt legten Werte aus dem Gesundheitssektor zu, darunter etwa Siegfried (+4,4%), Tecan (+3,9%) oder auch die Titel der Beteiligungsgesellschaft BB Biotech (+1,9%).
Ypsomed (+4,3%) zeigten sich nach der enttäuschten Marktreaktion auf die Mittelfristziele zu Wochenbeginn erholt. Mehrere Analysten zeigten sich versöhnlich und strichen die Wachstumschancen des Medtech-Unternehmens heraus. Die Aktien des Personaldienstleisters Adecco (+3,7%) erhielten derweil Rückenwind von einer bekräftigten Kaufempfehlung durch Goldman Sachs.
tp/rw
Let’s talk about Börsenjahr 2025 | Börsentag Zürich 2025
Ein besonderes Highlight des Börsentag Zürich 2025 war die grosse Diskussionsrunde mit:
👉 Thomas B. Kovacs (Sparkojote)
👉 Robert Halver (Baader Bank)
👉 Tim Schäfer (Finanzblogger, New York)
👉 Lars Erichsen (Börsencoach & YouTuber)
👉 David Kunz (COO, BX Swiss)
Gemeinsam analysieren sie die Entwicklungen an den Finanzmärkten 2025, teilen Einschätzungen zu aktuellen Trends und geben spannende Einblicke für Anleger.
📌 Themen im Fokus:
🔹Welche Krisen & geopolitischen Risiken beschäftigen die Märkte wirklich?
🔹Wie wirken sich Zölle speziell auf die Schweiz und ihre Exportwirtschaft aus?
🔹Zinspolitik: Unterschiede zwischen USA, Europa und Schweiz.
🔹Aktien vs. Immobilien: Welche Assetklasse lohnt sich 2025 mehr?
🔹Künstliche Intelligenz – Hype oder langfristiger Wachstumstreiber?
🔹Gold vs. Bitcoin: Welches Asset ist der bessere Schutz im Depot?
🔹Inflation, Liquidität und Notenbanken: Warum Sachwerte profitieren.
🔹Blick in die Glaskugel: Wo stehen Aktien & Krypto Ende 2025?
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2’000.34
|1.08%
Börse aktuell - Live TickerUS-Medikamentendeal treibt an: SMI schlussendlich klar fester -- DAX schliesst deutlich über 24'000-Punkte-Marke -- Nikkei letztlich niedriger - China-Börsen geschlossen
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten zur Wochenmitte klar im Plus. Die US-Börsen ziehen leicht an. Der japanische Leitindex gab zur Wochenmitte nach, die China-Börsen blieben daneben feiertagsbedingt geschlossen.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}