Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’886 0.1%  SPI 16’595 0.2%  Dow 44’448 1.1%  DAX 24’025 -0.2%  Euro 0.9431 0.0%  EStoxx50 5’336 0.1%  Gold 3’348 0.1%  Bitcoin 96’848 0.4%  Dollar 0.8074 -0.6%  Öl 66.2 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Holcim1221405
Top News
Chancen und Gefahren: Wohin sich die NVIDIA-Aktie in Zukunft entwickeln könnte
Komax-Aktie bricht ein: Nach Halbjahresverlust weiterer Stellenabbau geplant
Novartis-Aktie gefragt: Weiterer Forschungserfolg mit Ianalumab
Commerzbank-Aktie auf 52-Wochen-Hoch: Das steckt hinter dem Anstieg
Prognoseanhebung: TUI-Aktie reagiert mit Kursgewinnen
Suche...

SMI 998089 / CH0009980894

11’886.41
Pkt
16.42
Pkt
0.14 %
17:31:22
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

12.08.2025 18:15:36

Aktien Schweiz Schluss: Leicht fester nach US-Inflationsdaten

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag eine über weite Strecken richtungslose Sitzung leicht fester beendet. Der SMI reagierte verhalten positiv auf die am Nachmittag publizierten neuen US-Inflationsdaten, obwohl er die Gewinne zwischenzeitlich aber wieder abgeben hatte. In den USA blieb die Jahresteuerung im Juli trotz der Zollpolitik der US-Regierung überraschenderweise gleich hoch wie noch im Vormonat.

Viele Unternehmen nähmen die Zölle offensichtlich bisher auf die eigene Kappe, stellte ein Marktanalyst fest. Dies könnte allerdings nur vorübergehend sein, gab er zu bedenken: Künftig dürften die Zölle mehr und mehr auf die Verbraucherpreise durchschlagen. Dennoch eröffneten die neuen Inflationsdaten der US-Notenbank Fed Spielräume für Zinssenkungen, meinte ein weiterer Marktteilnehmer. Auch US-Präsident Donald Trump fordert vom Fed vehement eine Senkung der Leitzinsen.

Der Leitindex SMI schloss um 0,14 Prozent höher bei 11'886,41 Punkten. Der SLI, in dem derzeit 31 Titel enthalten sind, legte um 0,22 Prozent auf 1983,76 Stellen zu und der breite SPI gewann 0,17% auf 16'595,35 Zähler. Von den 31 SLI-Titeln schlossen 22 im Plus und neun im Minus.

Die deutlichsten Kursavancen gab es für die Titel des Dentalimplantat-Herstellers Straumann (+3,1%), der am (morgigen) Mittwoch seine Geschäftsergebnisse des ersten Semesters vorlegen wird. Die Analysten erwarten trotz Frankenstärke einen Anstieg beim Umsatz und bei den Gewinnzahlen. Die Titel des Generikaherstellers Sandoz (+1,8%) erhielten derweil Rückenwind von einer Kurszielerhöhung durch die Royal Bank of Canada.

Klar im Plus gingen auch die zyklischen Titel des Industriekonzerns ABB (+1,6%) und des Baustoffkonzerns Holcim (+1,0%) aus dem Handel. Ebenfalls fester schlossen die Aktien des von Holcim abgespaltenen US-Baustoffherstellers Amrize (+0,9%).

Die Technologietitel Logitech (+1,4%) und VAT (+1,0%) drehten am Nachmittag mit einer positiven Entwicklung der US-Technologiebörse Nasdaq ins Plus. Am Morgen waren sie noch von Nachrichten aus China gebremst worden, nach denen die chinesische Regierung heimische Unternehmen aufgefordert habe, gewisse Chips von Nvidia und AMD nicht mehr zu verwenden.

Mit moderaten Gewinnen gingen die Novartis-Titel (+0,2%) aus dem Handel, während es die Genussscheine der Basler Rivalin Roche (+0,04%) erst kurz vor Börsenschluss knapp ins Plus schafften. Am Markt wurde von Umschichtungen aus Roche in Novartis gesprochen: Letztere seien in Sachen Forschungserfolge deutlich zuverlässiger als Roche, meinte ein Händler.

Erneut schwach zeigten sich dagegen die Aktien des SMI-Schwergewichts Nestlé (-0,6%), die damit weiterhin in der Nähe des vergangene Woche erreichten Jahrestiefs bleiben. Klare Abgaben gab es auch für die Partizipationsscheine des Schokoladeherstellers Lindt&Sprüngli (-0,9%).

Mit leichten Abschlägen gingen die UBS-Titel (-0,2%) aus dem Handel. Am Vorabend hatten mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Bankkreise vermeldet, dass ein Investor Titel der Grossbank im Umfang von etwa 0,5 Prozent des Aktienkapitals zum Verkauf gestellt hatte.

Die deutlichsten Abgaben unter den Bluechips entfielen auf die Aktien des Rückversicherers Swiss Re (-1,2%), die von enttäuschenden Zahlen des deutschen Konkurrenten Hannover Re belastet wurden. Swiss Re wird seine Halbjahresergebnisse am Donnerstag publizieren.

Am breiten Markt sackten die Komax-Titel (-11,2%) ab. Der Hersteller von Kabelverarbeitungsmaschinen hat im ersten Halbjahr unter der Flaute der Autoindustrie gelitten und verfehlte mit seinen am Morgen vorgelegten Halbjahreszahlen die Erwartungen klar. Er will nun sein Kostensenkungsprogramm intensivieren.

Stark aufwärts ging es dagegen mit den Tecan-Aktien (+9,6%) nach guten Daten des Laborausrüsters zur Auftragslage und der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms. Deutliche Avancen verzeichneten auch die Titel des Pharmazulieferers Polypeptide (+9,3%), der im ersten Halbjahr rasant wachsen konnte.

tp/jb

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall

Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

14:47 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf Apple Inc, Meta Platforms Inc, NVIDIA Corp
09:37 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AXA, Swiss Life, Swiss Re, Zurich Insurance
09:32 Verhaltener Wochenauftakt
09:27 Marktüberblick: Nikkei 225 markiert Rekordhoch
06:10 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Warten auf neue Impulse
11.08.25 Jemand muss raus – wer könnte den SMI® verlassen?
09.08.25 Logo WHS Nutzen Sie Ihre Optionen!
06.08.25 Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’333.62 19.42 BT2SYU
Short 12’590.33 13.62 S90BBU
Short 13’032.05 8.97 UBSOUU
SMI-Kurs: 11’886.41 12.08.2025 17:31:22
Long 11’317.27 18.51 BRTSZU
Long 11’084.52 13.54 BNJS4U
Long 10’619.02 8.91 SSOMMU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Erholung von Rüstungsaktien: Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK fester
Ausblick: TUI stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ray Dalio erwartet Entwertung aller Fiat-Währungen - und empfiehlt Gold und Bitcoin
UBS-Aktie steigt aber: Investor will sich wohl von rund 16 Millionen Aktien trennen
Nach US-Inflationsdaten: SMI beendet Handel etwas fester -- DAX letztlich tiefer -- Asiens Börsen schliessen in Grün
Novartis-Aktie steigt: Novartis erreicht mit Ianalumab Ziele in wichtigen Studien
Idorsia-Aktie im Plus: Idorsia kurz vor Abschluss des Rückkaufangebots für Wandelanleihen
C3.ai-Aktie bricht brutal ein: Anleger fliehen nach vorläufigen Quartalszahlen
Plug Power-Aktie fällt: Plug Power schreibt weiter rote Zahlen

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMI 11’886.41 0.14%
SPI 16’595.35 0.17%
SLI 1’983.76 0.22%

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}