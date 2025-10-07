Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'549 0.0%  SPI 17'298 0.0%  Dow 46'695 -0.1%  DAX 24'407 0.1%  Euro 0.9311 0.0%  EStoxx50 5'629 0.0%  Gold 3'951 -0.2%  Bitcoin 98'674 -0.5%  Dollar 0.7971 0.2%  Öl 65.6 0.1% 
SLI 3025288 / CH0030252883

2’038.68 Pkt
0.26 Pkt
0.01 %
09:17:29
Marktkapitalisierung
07.10.2025 09:30:36

Aktien Schweiz Eröffnung: Verschnaufpause auf hohem Niveau

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Dienstag im frühen Geschäft wenig verändert mit leicht negativer Tendenz. Nach dem pharma- und techgetriebenen Rally der vergangenen sieben Börsentage scheint es vorerst zu einer Verschnaufpause zu kommen. Immerhin ist der SMI mit einem Plus von beinahe 700 Punkten in dieser Zeitspanne aus einer monatelangen Seitwärtsbewegung ausgebrochen und hat ein Niveau erreicht wie zuletzt Anfang April. Eine Konsolidierung der jüngsten Gewinne sei durchaus angesagt, heisst es in Marktkreisen.

International gesehen wird das Geschehen weiterhin von der politischen Krise in Frankreich und von der handelsunfähigen US-Administration geprägt. Mit Blick auf Frankreich seien die Märkte indes vom politischen Stillstand kaum überrascht und hätten akzeptiert, dass die Situation bis zur nächsten Präsidentschaftswahl im Jahr 2027 eingefroren bleibe, so ein Kommentar von Natixis. Das Gefühl eines "Déja-vu" überwiege, und es komme deshalb auch keine Panik auf. Aber ob Chaos in Frankreich, Shutdown in den USA oder eine neue Premierministerin in Japan - überstrahlt würden all diese Ereignisse vom Deal zwischen OpenAI und AMD vom Vortag, schreibt die Onlinebank Swissquote.

Der Leitindex SMI büsst um 9.15 Uhr 0,03 Prozent auf 12'547,18 Punkte ein und der breite SPI 0,01 Prozent auf 17'290,77 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Titel enthalten sind, legt hingegen um 0,02 Prozent auf 2038,78 Punkte zu. Innerhalb des SLI gibt es 13 Verlierer und 17 Gewinner.

Grösster Verlierer sind derzeit Amrize (-1,3% auf 38,14 Fr.). Barclays hat die Abdeckung des Titels mit der Einstufung "Equal Weight" und einem Kursziel von 41 Franken aufgenommen. Die Bank zeigt sich im zugehörigen Kommentar hinsichtlich der Zukunftsaussichten des Unternehmen angesichts verschiedener Herausforderungen eher zurückhaltend.

Bei Roche (-0,6%) kommt es zu Gewinnmitnahmen, dies im Anschluss an das Kursfeuerwerk der Vorwoche und nach einer moderaten Kurszielsenkung durch Goldman Sachs bei einem bestätigten Rating "Sell". Auch bei Logitech (-0,7%) werden Gewinne der Vorwoche mitgenommen

Richemont (+0,9%) werden hingegen von einem bestätigten Rating "Overweight" bei einem leicht erhöhten Kursziel durch Morgan Stanley etwas gestützt, und VAT (+0,4%) profitieren nach der Hausse der Vortage laut einem Händler von einer neuen Kaufempfehlung der Citigroup.

An der Tabellenspitze liegen Galderma (+0,9%) und Givaudan (+1,4%). Der Riechstoff- und Aromenhersteller führt derzeit einen Investorenanlass durch.

cf/uh

09:24 SMI immer weiter aufwärts
09:03 Marktüberblick: Hannover Rück und Redcare Pharmacy gesucht
06:16 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Blue Chips legen weiter zu
06.10.25 Logo WHS AMD Aktienanalyse: AI-Wachstum, MI350 & Intel-News! Mega-Chance für Advanced Micro Devices?
06.10.25 Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV
02.10.25 Oracle vom Cloudgeschäft beflügelt
02.10.25 Julius Bär: 16.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (55%) auf Softwareone Holding AG
26.09.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.00% p.a. Barrier Reverse Convertible Softcallable auf ams-OSRAM
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’056.67 19.45 UBSIIU
Short 13’318.17 13.78 O5UBSU
Short 13’828.58 8.83 UFLBSU
SMI-Kurs: 12’548.81 07.10.2025 09:16:11
Long 12’011.46 19.30 SZEBLU
Long 11’710.13 13.20 SWFBJU
Long 11’248.74 8.96 B1PS3U
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
DEUTZ Aktie News: Anleger schicken DEUTZ am Mittag auf rotes Terrain
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag billiger
KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Auftragseingang der australischen Armee beflügelt Electro Optic Systems-Aktie
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Vormittag mit Kurseinbussen
EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Globale Schuldenkrise: So schätzt Ray Dalio die Rolle von Gold und Krypto ein
MDAX-Titel thyssenkrupp-Aktie: So viel Verlust hätte ein thyssenkrupp-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Indizes in diesem Artikel
SMI 12’548.81 -0.02%
SPI 17’298.13 0.03%
SLI 2’039.23 0.04%

