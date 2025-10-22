Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Aktien Schweiz Eröffnung: Rücksetzer vor Start der Berichtssaison

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit leichten Verlusten gestartet. Bereits in den USA und Asien sei der Handel von Gewinnmitnahmen und Konsolidierung geprägt gewesen, sagte ein Händler. Zudem hätten die nachbörslichen Zahlen von Netflix nicht die Geschmäcker getroffen, hingegen hätten Coca Cola oder GM überzeugt. Am Abend folgt dann mit Tesla das erste Unternehmen aus der Reihe der "Magnificent 7".

Hierzulande nimmt die Berichtssaison erst am morgigen Donnerstag Fahrt auf, dann aber gleich mit 5 Bluechips. Bis dahin dürfte es für Anleger noch recht ruhig zugehen. Zumal auch konjunkturseitig der Blindflug aufgrund des "Shutdowns" in den USA weitergeht. Erst am Freitag werden immerhin die Inflationsdaten für September nachgereicht.

Der Leitindex SMI notiert gegen 09.15 Uhr um 0,53 Prozent tiefer bei 12'556,05 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, legt mit minus 0,51 Prozent ebenfalls leicht den Rückwärtsgang ein und steht bei 2030,22 Punkten, und der breite SPI verliert 0,46 Prozent auf 17'280,66 Zähler. Im SLI kommen auf 7 Gewinner 22 Verlierer. Swiss Re sind unverändert.

Bei Nestlé (-1,3%) kommt es nach dem jüngsten Kurssprung zu Gewinnmitnahmen. Zudem bremsen die eher schwachen Zahlen von L'Oréal. Diese wirken auch auf die Aktien des Hautpflegespezialisten Galderma (-1,5%), der zudem am morgigen Donnerstag selbst Zahlen vorlegt.

Straumann (-1,8%) kommen nach einer Kurszielsenkung und einer bestätigten Verkaufsempfehlung der Citigroup unter Druck. Bei VAT (-1,7%) belasten die enttäuschenden Zahlen von Texas Instruments.

Die Uhrenkonzerne Swatch (-1,4%) und Richemont (-1,6%) setzen ihre Talfahrt nach den schwachen Exportdaten besonders in die USA vom Vortag fort. Unter den wenigen Gewinnern sind die Versicherer wie Zurich oder Swiss Life (je +0,2%) sowie an der Indexspitze die defensiven Swisscom (+0,3%) zu finden.

dm/hr

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’105.16 18.92 UEBSLU
Short 13’374.15 13.60 B6CSKU
Short 13’913.52 8.50 UJ3S8U
Long 12’028.82 19.06 SZEBLU
Long 11’786.48 13.98 SG1BPU
Long 11’264.99 8.80 B1PS3U
Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

