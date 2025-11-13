Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Enel wird optimistischer: Höherer Gewinnausblick
Aktien im Blick: Baidu holt auf - Apollo Go erreicht Niveau von Alphabets Waymo beim autonomen Fahren
Allianz-Aktie steigt: Ausblick nach oben angepasst
Pfizer gewinnt Metsera-Kampf: Anleger reagieren gelassen - Aktie kaum bewegt
Digitaler Euro ab 2029? EZB macht den Weg frei für europäische Digitalwährung
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
13.11.2025 20:09:36

Aktien New York: Talfahrt an Nasdaq-Börse erfasst auch den Dow

NEW YORK (awp international) - An den US-Börsen haben die Anleger am Donnerstag die Nachricht des beendeten Regierungsstillstands mit Verlusten quittiert. Besonders stark erwischte es die Nasdaq-Börse mit den dort konzentrierten Technologiewerten, aber auch Standardwerte gerieten nach dem Vortagsrekord des Dow Jones Industrial wieder unter Druck. Unter den Anlegern geht nun Unsicherheit um, was die Konjunkturlage und weitere Zinssenkungen der US-Notenbank Fed betrifft.

Der Dow verlor zwei Stunden vor Schluss 1,34 Prozent auf 47.610 Punkte. Dabei rutschte der Leitindex wieder unter die 48.000-Punkte-Marke, die er am Mittwoch klar hinter sich gelassen hatte. Zuletzt hatte sich der US-Leitindex besser entwickelt als seine Indexkollegen und dies traf auch am Donnerstag wieder zu. Während der S&P 500 um 1,62 Prozent auf 6.740 Punkte fiel, sackte der Nasdaq 100 um 2,26 Prozent auf 24.940 Zähler ab.

Als Sinnbild der unter Druck stehenden Nasdaq gelten die "Magnificent 7", also die sieben bekanntesten Tech-Riesen, die zuletzt allesamt unterschiedlich hoch verloren. Weiter hinterfragt wird ihre hohe Bewertung. Am deutlichsten erwischte es die Aktien von Tesla mit einem Kursrutsch um 7,6 Prozent, gefolgt von Nvidia mit fast fünf Prozent Kursverlust. Nur knapp im Minus bewegte sich der iPhone-Hersteller Apple .

Was den sogenannten Shutdown betrifft, setzte US-Präsident Donald Trump den Übergangshaushalt in Kraft. Börsianer müssten nach dem Ende damit rechnen, dass es aus den USA auch wieder schlechte Konjunkturdaten geben könnte, sagte Marktexperte Andreas Lipkow. In den vergangenen Wochen waren wegen der Regierungsblockade viele wichtige Kennziffern ausgefallen, darunter die für die Fed besonders wichtigen Jobberichte.

Im Dow gab es positive und negativ auffällige Werte. Ganz oben standen die Aktien von Cisco , die um 4,8 Prozent anzogen. Der Netzwerkausrüster blickt nach einem überraschend gut verlaufenen ersten Quartal positiver auf das gesamte Geschäftsjahr. JPMorgan-Analyst Samik Chatterjee schrieb, der Ausblick strahle Zuversicht in den Schlüsselbereichen aus.

Als grösster Dow-Verlierer sackten die Papiere von Walt Disney um fast acht Prozent ab. Der Unterhaltungsriese verpasste im vierten Geschäftsquartal mit dem Umsatz die Erwartungen von Analysten. Zudem dürften hohe Kosten für neue Filme das laufende Quartal belasten, teilte das Unternehmen mit.

Bei Nike bewegte ein Analystenkommentar den Kurs weiter nach oben. Die Titel des Sportartikelkonzerns steuern mit einem Plus von zuletzt 2,6 Prozent auf den dritten Gewinntag in Folge zu. Dabei profitierten sie von einer Hochstufung auf "Overweight" durch die Grossbank Wells Fargo.

Ein grösserer Verlierer im Nebenwertebereich war Biontech mit minus sechs Prozent. Unter Druck standen die in den USA notierten Anteilscheine des Mainzer Pharmakonzerns wegen einer Kreise-Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach der Corona-Impfstoffpartner Pfizer seine restlichen Anteile verkaufen möchte. Dessen Anteile zeigten sich davon wenig bewegt.

Noch viel trüber ist der Tag für die Anleger von Ardent Health , da der Kurs hier um ein Drittel auf ein Rekordtief einbrach. Der Gesundheitsdienstleister erwischte seine Anleger auf dem falschen Fuss, indem die Prognose für das bereinigte operative Jahresergebnis gekappt wurde./tih/he

