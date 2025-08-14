Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11'979 0.0%  SPI 16'670 -0.1%  Dow 44'779 -0.3%  DAX 24'352 0.7%  Euro 0.9417 -0.1%  EStoxx50 5'425 0.7%  Gold 3'345 -0.3%  Bitcoin 95'546 -3.8%  Dollar 0.8079 0.3%  Öl 66.5 1.2% 
Dow Jones 30 Industrial 998313 / US2605661048

44’763.29
Pkt
-158.98
Pkt
-0.35 %
16:25:59
14.08.2025 16:24:36

Aktien New York: Neue Preisdaten bremsen die Kurse etwas aus

NEW YORK (awp international) - Nach zwei starken Tagen haben am Donnerstag weitere Preisdaten die Kurse am New Yorker Aktienmarkt im frühen Handel etwas ausgebremst. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,21 Prozent auf 44.828 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 notierte 0,14 Prozent schwächer bei 23.816 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,15 Prozent auf 6.457 Punkte.

Ein überraschend starker Preisauftrieb auf Herstellerebene im Juli belastete etwas. Jüngste Hoffnungen bezüglich einer Senkung der Leitzinsen im September erhielten dadurch einen kleinen Dämpfer. Am Vortag hatten der Nasdaq 100 und der S&P 500 Höchststände erreicht.

Der Netzwerk-Ausrüster Cisco enttäuschte mit einem zurückhaltenden Ausblick die Hoffnungen von Anlegern mit Blick auf Geschäfte rund um Künstliche Intelligenz (KI). Die Aktien machten ihre deutlichen Anfangsverluste aber schnell wett und notierten zuletzt kaum verändert.

Auch das Photonik-Unternehmen Coherent enttäuschte mit dem Ausblick, der laut einigen Analysten auf eine Verlangsamung im Bereich der Künstlichen Intelligenz hindeutet. Coherent kündigte ausserdem an, das Luftfahrt- und Rüstungsgeschäft an den Finanzinvestor Advent für 400 Millionen Dollar zu verkaufen. Die Aktien brachen um 21 Prozent ein, die steile Rekordrally ist damit erst einmal beendet.

Für die Papiere von Deere ging es um 6,5 Prozent nach unten. Der Landmaschinenhersteller hatte die Obergrenze seiner Prognosespanne für den Jahresüberschuss gesenkt. Eine Rekordernte bei Mais in den USA mit sinkenden Preisen und die unsichere Nachfrage nach Getreide angesichts der internationalen Handelskonflikte trüben die Marktaussichten weiter ein./ajx/he

3 neue Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, AENA und Assicurazioni Generali mit François Bloch

Drei neue Aktien kommen in das BX Musterportfolio:
ING Group N.V. – NL0011821202
AENA – ES0105046017
Assicurazioni Generali – IT0000062072

Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Olivia Hähnelz über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

ING, AENA & Generali – 3 Top-Performer im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

13:04 Julius Bär: 12.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (55%) auf Leonteq AG
10:36 UBS Logo UBS KeyInvest: Edelmetalle – Unterschiedliche Parameter/Roche – Unter dem Zollhammer
09:41 SG-Marktüberblick: 14.08.2025
09:14 SMI bestätigt Aufwärtstrend
08:18 Schweizer Versicherer navigieren Handelskonflikte
13.08.25 ING, AENA & Generali – 3 Top-Performer im BX Musterportfolio
12.08.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AXA, Swiss Life, Swiss Re, Zurich Insurance
09.08.25 Logo WHS Nutzen Sie Ihre Optionen!
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
Meistgelesene Nachrichten

Ray Dalio erwartet Entwertung aller Fiat-Währungen - und empfiehlt Gold und Bitcoin
RENK-Aktie zieht an: Rüstungsboom beschert weiterhin volle Auftragsbücher - Rheinmetall und HENSOLDT ungleich
Alphabet-Aktie stabil: Perplexity AI will Browser Chrome im Milliarden-Deal übernehmen
Lufthansa-Aktie fester: Lufthansa prüft anscheinend Boeing-Käufe über Schweiz zur Zollentschärfung
TUI-Aktie klettert weiter: So schätzen Analysten die TUI-Aktei nach den Quartalszahlen ein
Straumann-Aktie dennoch kräftig unter Druck: Ziele nach Zahlen zum ersten Semester bekräftigt
DroneShield-Aktie: Kurssprung nach SentryCiv-Launch
Plug Power-Aktie unter der Lupe: Analysten urteilen nach Quartalszahlen
Rheinmetall-Aktie im Plus: Rheinmetall bekommt neue Personalchefin - unterschiedlicher Auffassungen
Starker Kursabschlag bei Eckert & Ziegler-Aktie - wegen Aktiensplit

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

