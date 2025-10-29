Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’339 -0.2%  SPI 17’085 0.0%  Dow 47’812 0.2%  DAX 24’292 0.1%  Euro 0.9277 0.4%  EStoxx50 5’727 0.4%  Gold 4’025 2.2%  Bitcoin 90’311 0.8%  Dollar 0.7977 0.5%  Öl 64.5 -
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Bitcoin nach Rekordhoch und Einbruch: So sehen Experten die Entwicklung bis 2026
Tesla-Aktie: Musks SpaceX hilft beim Absatz der Cybertrucks
Verizon-Aktie: Trotz Kundenverlust steigert der US-Telekomriese Umsatz und Gewinn
BASF-Aktie steigt: Besseres Ergebnis als erwartet - Aktienrückkauf beginnt im November -- Sparkurs bei Investitionen
adidas-Aktie fällt dennoch zurück: Gewinne sprudeln
Suche...

NASDAQ 100 985336 / US6311011026

26’012.16
Pkt
190.61
Pkt
0.74 %
28.10.2025
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

29.10.2025 13:45:36

Aktien New York Ausblick: Weiterer Nasdaq-Rekord erwartet - Nvidia im Blick

NEW YORK (awp international) - Die Anleger dürften sich am Mittwoch vor ersten Quartalsberichten aus der Reihe der "Glorreichen Sieben" und der US-Zinsentscheidung mit Engagements zurückhalten. Nachdem die Rekordrally am Vortag mit Schwung weitergelaufen war, herrscht nun gespannte Vorsicht. Der Rekordlauf an der Nasdaq dürfte allerdings dank erwarteten Kursgewinnen der Nvidia-Aktie weitergehen.

Gut eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,2 Prozent höher auf 47.810 Punkte. Tags zuvor noch war der bekannteste Wall-Street-Index auf ein Rekordhoch von 47.943 Punkte gestiegen. Der technologiestarke Auswahlindex Nasdaq 100 wird zur Wochenmitte mit einem Auftaktgewinn von 0,4 Prozent auf 26.125 Zähler erwartet, was eine Fortsetzung seines Rekordlaufs, allerdings mit gebremsten Tempo, bedeuten würde.

"Die kommenden 48 Stunden versprechen an den Märkten eine der dichtesten Nachrichtenlagen des Jahres", schrieben die Experten von Index-Radar. "Die Fed-Zinsentscheidung, gefolgt von den Quartalszahlen von Microsoft , Alphabet und Meta , markieren den Auftakt zu einer Woche, die das Börsenbild bis Jahresende prägen könnte."

Am Donnerstag folgen Amazon und Apple mit ihren Quartalsberichten, und obendrein treffen sich US-Präsident Donald Trump und der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping in Südkorea. Zwar wurde bisher nicht mitgeteilt, worüber die beiden konkret sprechen werden, doch auf der Liste der Themen dürften die US-Zölle gegen chinesische Importe und Chinas Exportkontrollen bei wichtigen Rohstoffe kaum fehlen.

Von der US-Notenbank Fed wird erwartet, dass sie die Leitzinsen an diesem Abend weiter senken wird, um auf zunehmende Risiken am Arbeitsmarkt zu reagieren. Die Entscheidung erfolgt in einem für die Fed schwierigen Umfeld, da wegen der Schliessung von zahlreichen Bundesbehörden (Shutdown) im Zuge des Haushaltsstreits zuletzt nur wenige Konjunkturdaten veröffentlicht wurden.

Unter den Einzelwerten steht neben Quartalsberichten vor allem Nvidia im Blick. Die Rekordrally des KI-Giganten dürfte weiterlaufen und den Börsenwert wohl über die Schwelle von fünf Billionen US-Dollar treiben. Vorbörslich stieg die Aktie um 3,5 Prozent, was locker ausreichen würde. Damit wäre der Chiphersteller aus Kalifornien das erste Unternehmen weltweit, das diesen Sprung schafft. Nvidia profitiert ungebremst vom Boomthema Künstliche Intelligenz (KI) und zeigte sich tags zuvor sehr zuversichtlich auch für 2026.

Aus dem Dow dürften zudem Caterpillar , Verizon oder auch Boeing einen Blick wert sein, denn alle drei legten Zahlen vor. Der Baumaschinen-Spezialist profitierte im dritten Quartal von einer starken Nachfrage nach Energieausrüstung und übertraf umsatz- und ergebnisseitig die Erwartungen der Analysten. Die Aktie gewann vorbörslich knapp 6 Prozent. Für Verizon ging es um etwas mehr als 4 Prozent nach oben, denn auch der US-Telekomkonzern übertraf ergebnisseitig die Erwartungen.

Der Flugzeugbauer Boeing dagegen verringerte zwar im abgelaufenen Jahresviertel seine Verluste auf 5,3 Milliarden Dollar, doch am Markt war mit einem deutlich kleineren Minus gerechnet worden. Entsprechend herrschte vorbörslich Enttäuschung vor. Das Papier gab um etwas mehr als ein Prozent nach./ck/jha/

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Etienne Jornod (OM Pharma): Führung, Erfolg & Pharma-Strategie- zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morning Call spricht die Schweizer Unternehmer-Ikone Etienne Jornod (OM Pharma) mit François Bloch und Olivia Hähnel (BX Swiss) über Führung, Wachstum, Kooperationen, seine Zeit bei der NZZ und darüber, warum Zuhören der wichtigste Leadership-Skill ist.

Die perfekte Folge für alle, die sich für Pharmastrategien, Galenica/Vifor und Unternehmertum interessieren.

🎯 Themen im Interview mit Etienne Jornod (OM Pharma)

– Antrieb und Führungsphilosophie eines Unternehmers
– Erfolgsweg von Galenica – Lehren aus Jahrzehnten Führung
– Frauenquote, Teamkultur und Leadership bei OM Pharma
– Internationale Expansion: China, USA und neue Märkte
– Forschung, Druck und Verantwortung in der Pharmaindustrie
– Inspiration, Balance und persönliche Haltung zum Erfolg
– Zukunftsvisionen: Schweiz, Unternehmertum und Investments

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Etienne Jornod (OM Pharma): Führung, Erfolg & Pharma-Strategie- zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

09:09 SMI stürzt ab
09:02 SG-Marktüberblick: 29.10.2025
08:00 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
07:55 Etienne Jornod (OM Pharma): Führung, Erfolg & Pharma-Strategie- zu Gast im BX Morningcall
07:19 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Kurse treten auf der Stelle
28.10.25 Logo WHS Starbucks Aktienanalyse vor den Zahlen – beim Geschäftsmodell dreht sich nicht unbedingt alles um die Kaffeebohne
28.10.25 Julius Bär: 10.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Rheinmetall AG
24.10.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adecco, Barry Callebaut
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’883.91 19.26 B1LSOU
Short 13’136.54 13.87 B02SIU
Short 13’648.79 8.82 BE6SJU
SMI-Kurs: 12’338.94 29.10.2025 13:41:34
Long 11’841.51 19.87 SQFBLU
Long 11’538.54 13.49 BO0SVU
Long 11’008.02 8.64 BMQS4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie fester: Quartalsgewinn schiesst in die Höhe - Bank übertrifft Erwartungen deutlich
Ausblick: NEL ASA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Telekom und NVIDIA bauen Milliarden-Rechenzentrum - so reagieren die Aktien der beteiligten Konzerne
adidas-Aktie fällt dennoch zurück: Gewinne sprudeln
Supercomputer-Offensive: US-Energieministerium und AMD mit Milliardenpartnerschaft - Wie die AMD-Aktie reagiert
Mercedes-Benz-Aktie höher: Anleger reagieren positiv auf Sparprogramm und Rückkäufe
BASF-Aktie steigt: Besseres Ergebnis als erwartet - Aktienrückkauf beginnt im November -- Sparkurs bei Investitionen
NEL ASA-Aktie fester: Wasserstoffkonzern weiter mit Verlusten, Umsatz nimmt ab
Ausblick: Mercedes-Benz Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Bitcoin nach Rekordhoch und Einbruch: So sehen Experten die Entwicklung bis 2026

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
NASDAQ 100 26’012.16 0.74%

finanzen.net News

Datum Titel
13:53 Analyse: US-Tech-Giganten steigern EU-Lobbyausgaben
13:47 Aktien New York Ausblick: Weiterer Nasdaq-Rekord erwartet - Nvidia im Blick
13:43 AKTIE IM FOKUS 2: Adidas weiten Minus aus - Telefonkonferenz macht nervös
13:41 ROUNDUP: Warum wird Butter immer billiger?
13:38 Südkorea und USA klären Handelsabkommen
13:38 Verizon verliert Mobilfunkkunden - Jahresprognose aber bestätigt - Aktie klar im Plus
13:16 ROUNDUP 2: BASF fährt Investitionen deutlich zurück
13:22 Caterpillar-Aktie steigt kräftig: Erwartungen übertroffen - Nachfrage nach Energieausrüstung
13:06 ROUNDUP 2/Nach Gewinneinbruch: Warum es bei Mercedes nicht läuft
12:56 Wadephul: Hamas und Israel sollen Gaza-Friedensplan einhalten