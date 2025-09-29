Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’976 0.4%  SPI 16’588 0.4%  Dow 46’247 0.7%  DAX 23’705 -0.2%  Euro 0.9354 0.2%  EStoxx50 5’504 0.1%  Gold 3’818 1.5%  Bitcoin 89’422 -0.1%  Dollar 0.7967 -0.1%  Öl 68.9 -1.2% 
Electronic Arts-Aktie gesucht: Investoren wollen die Spielefirma übernehmen
Palantir-Aktie mit Potenzial: Politische Rückenwinde könnten neue Rekorde bescheren
Investment-Note für EON SE-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research
JP Morgan Chase & Co. mit Investmenttipp: Overweight-Note für Heidelberg Materials-Aktie
Aufwärtstrend intakt: Das treibt die Alibaba-Aktie zum Wochenstart kräftig an
NASDAQ 100 985336 / US6311011026

24’503.85
Pkt
106.54
Pkt
0.44 %
26.09.2025
29.09.2025 14:36:36

Aktien New York Ausblick: Erholung geht weiter - trotz möglichen Shutdowns

NEW YORK (awp international) - Die US-Börsen dürften am Montag an ihre vor dem Wochenende begonnene Erholung anknüpfen. Eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,4 Prozent höher auf 46.430 Punkte. Den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 sieht IG 0,6 Prozent im Plus bei 24.660 Punkten.

Damit würden die Aktienkurse zunächst einem schon am Mittwoch drohenden Arbeitsstillstand bei den amerikanischen Regierungsbehörden ("Shutdown") trotzen. Indes war am Sonntag bekannt geworden, dass es nun doch zu einem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Demokraten im Weissen Haus kommen soll. Mehrere US-Medien berichteten, dass an dem Gespräch am Montag auch führende Vertreter von Trumps Republikanischer Partei teilnehmen sollen.

Die Zeit drängt: Vor Mittwoch muss im Kongress eine Einigung zum Haushalt erzielt werden, damit frisches Geld fliessen kann. Dafür sind Stimmen der Demokraten nötig. Vor Tagen hatte Trump noch ein Treffen mit der Oppositionspartei platzen lassen. Die Experten der US-Bank JPMorgan betonten in einer aktuellen Einschätzung, dass "Shutdowns" in der Vergangenheit keine dauerhafte Belastung für die Aktienkurse gewesen seien.

Vorbörslich heftige Kursausschläge zeigten am Montag einige Titel aus den hinteren Börsenreihen. Die Aktien von Moonlake Immunotherapeutics stürzten um 88 Prozent ab. Daten aus einer spätklinischen Studie zu einem Hautmedikament belegten Analysten zufolge keine Überlegenheit gegenüber einem der wichtigsten Medikamente des Konkurrenten UCB . Die Titel des belgischen Konkurrenten kletterten auf ein Rekordhoch.

Bei Merus konnten sich die Anleger über einen Kurssprung von 37 Prozent auf 94,35 US-Dollar freuen. Das dänische Biotech-Unternehmen Genmab will den Entwickler von Krebstherapien für rund 8 Milliarden Dollar kaufen. Den Aktionären des an der US-Technologiebörse Nasdaq gelisteten niederländischen Unternehmens bietet Genmab 97 Dollar je Aktie. Merus hatte zuletzt eine Marktkapitalisierung von etwa 5,2 Milliarden Dollar.

Die Anteile des Computerspiele-Herstellers Electronic Arts setzten mit plus 5,5 Prozent auf knapp 204 Dollar ihre Rekordjagd fort. Bereits am Freitag hatte eine Kreise-Meldung über eine milliardenschwere Übernahmeofferte eines Konsortiums unter Führung des Finanzinvestors Silver Lake und des saudischen Staatsfonds Public Investment Fund den Aktienkurs auf eine Bestmarke getrieben.

Zuletzt hiess es, eine solche Transaktion, nach der das Unternehmen von der Börse genommen werden solle, könnte schon an diesem Montag offiziell werden. Als Kaufpreis wurden 210 Dollar je Aktie genannt./gl/zb

14:27 UBS Logo UBS KeyInvest: Positive Zwischenbilanz
13:38 Logo WHS Jenseits der Magnificent 7 - welche US-Tech Aktien Trader im Blick haben sollten
10:12 Schwacher Dollar als Rückenwind für Emerging Markets?
10:08 SMI mit versöhnlichem Wochenausklang
09:10 SG-Marktüberblick: 29.09.2025
06:15 Krise überall – Börse steigt trotzdem! | Börsentag Zürich 2025
26.09.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.00% p.a. Barrier Reverse Convertible Softcallable auf ams-OSRAM
25.09.25 Julius Bär: 12.80% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (65%) auf Sonova Holding AG, Swiss Life Holding AG, Swatch Group AG, Partners Group Holding AG
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
