SMI 12'497 -0.9%  SPI 17'212 -1.0%  Dow 45'823 -1.2%  DAX 24'241 -1.5%  Euro 0.9305 -0.2%  EStoxx50 5'531 -1.7%  Gold 3'985 0.2%  Bitcoin 95'679 -2.5%  Dollar 0.8014 -0.6%  Öl 62.8 -3.7% 
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Gold zwischen Sicherheit und Spekulation: Wie nachhaltig ist der Höhenflug?
Meta-Aktie verliert: Gericht vertagt Facebook-Sammelklage wegen ungeklärter Zuständigkeit
Gerresheimer-Aktie gibt kräftig nach: Verkauf von Moulded-Glass-Geschäft soll 2026 erfolgen
DAX 40 998032 / DE0008469008

24’241.46
Pkt
-369.79
Pkt
-1.50 %
17:50:00
10.10.2025 18:15:36

Aktien Frankfurt Schluss: Trump schickt Leitindex Dax auf Talfahrt

FRANKFURT (awp international) - Der jüngst in neue Höhen gestiegene Dax ist am Freitag kurz vor dem Handelsschluss auf Talfahrt gegangen. Nach einem nur leichten Auf und Ab im Tageslauf sorgte US-Präsident Donald Trump mit Aussagen in Richtung China für einen deutlichen Rücksetzer.

Um 1,50 Prozent tiefer auf 24.241,46 Punkte ging der Leitindex aus dem Tag, was im Wochenverlauf einen Verlust von etwas mehr als einem halben Prozent bedeutet. Tags zuvor noch hatte er mit 24.771 Zählern ein Rekordhoch erreicht und sich so mit "Siebenmeilenstiefeln" der runden Marke von 25.000 Zählern angenähert.

Wegen des fortwährenden Handelskonflikts mit China stellte Trump am späten Nachmittag überraschend sein geplantes Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea infrage. Er habe diesen beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft treffen sollen, "aber jetzt scheint es keinen Grund mehr dafür zu geben", schrieb der Präsident auf der Plattform Truth Social. Zudem kritisierte er Chinas jüngste Ausweitung der Exportbeschränkungen bei seltenen Erden und drohte mit einem "massiven Anstieg" von Zöllen auf chinesische Waren.

Der MDax sackte am Freitag um 2,17 Prozent auf 30.250,03 Punkte ab. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 1,68 Prozent auf 5.531,32 Zähler. Ausserhalb der Euroregion schlossen der schweizerische SMI und der britische FTSE 100 spürbar tiefer. In den USA verlor der Dow Jones Industrial zum europäischen Börsenschluss 0,8 Prozent und die technologielastigen Nasdaq-Börsen rund 2 Prozent.

Die Furcht vor einer erneuten Zuspitzung der Handelskrise zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt habe die Anleger erfasst, kommentierte Marktexperte Timo Emden die Verwerfungen an den Börsen. "Die Ankündigungen Trumps sind nicht nur wirtschaftspolitisch provokant, sondern entzünden Unsicherheiten an den Märkten. Die in den vergangenen Tagen aufgekommene Rekordstimmung ist damit wieder einer nüchternen Betrachtungsweise gewichen."

Im schwachen Gesamtmarkt griffen Anleger gegen Handelsschluss vor allem nach defensiven Werten wie Immobilienaktien, die von konjunkturellen Verwerfungen weitaus weniger betroffen sind als etwa Industriewerte. So gewannen Vonovia an der Dax-Spitze 1,0 Prozent, TAG Immobilien legten an der MDax-Spitze um 1,8 Prozent zu und Grand City Properties gewannen im SDax 0,9 Prozent.

Schlusslicht im Dax waren die Papiere von Brenntag mit minus 5,0 Prozent. Sie wurden von einer Verkaufsempfehlung der Bank UBS belastet. Angesichts wachsender Anzeichen einer schwachen Nachfrage in den Absatzmärkten des Chemikalienhändlers und Überkapazitäten in der chemischen Industrie sieht Analystin Nicole Manion bis zum ersten Halbjahr 2026 Absatz- und Ergebnisrisiken.

Der Chemiekonzern BASF verkauft einen Grossteil seiner Lacksparte an den US-Finanzinvestor Carlyle, was dem Aktienkurs zeitweise Auftrieb gab. Letztlich aber gingen die Papiere mit minus 1,8 Prozent aus dem Tag. Da BASF 40 Prozent am Unternehmen behalte, bedeute dies, dass der Konzern an allen späteren Aufwärtstrends teilhaben könne, sollte das Geschäft aufgespalten und an Branchenunternehmen veräussert werden, kommentierte Analyst Chris Counihan von Jefferies.

Die Aktien des Werbevermarkters Ströer konnten sich im MDax mit plus 0,7 Prozent gegen den Abwärtsdruck stemmen. Der Infrastruktur-Investor I Squared sei interessiert an der Aussenwerbe-Sparte des MDax-Unternehmens, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg und Berufung auf informierte Personen.

Die Papiere von Energiekontor brachen um knapp 20 Prozent ein, nachdem der Wind- und Solarparkentwickler sein Ziel für das Vorsteuerergebnis wegen Verzögerungen in seinem Projektgeschäft in diesem Jahr nahezu halbierte./ck/he

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---

Dividenden, Wachstum oder ETFs | Börsentag Zürich 2025

Dividenden, Wachstum oder ETFs

Im heutigen 🎙️ Interview mit Kelvin Jörn alias Aktienfreunde, Patrick Kirchberger alias Dividente und Olivia Hähnel von der BX Swiss sprechen wir über den Vergleich von Dividenden- und Wachstumsaktien mit ETFs.

💡 Was sind die Vor- und Nachteile der verschiedenen Strategien?
💡 Welche Risiken gibt es dabei zu beachten?
💡 Welche Psychologischen Aspekte sind beim Investieren relevant?

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Dividenden, Wachstum oder ETFs | Börsentag Zürich 2025

Inside Trading & Investment

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’119.34 19.83 UEBSLU
Short 13’388.62 13.54 B6CSKU
Short 13’928.58 8.65 U5VSUU
SMI-Kurs: 12’496.82 10.10.2025 17:30:00
Long 12’079.15 19.83 SR6B4U
Long 11’819.93 13.83 S69BTU
Long 11’253.09 8.68 B1PS3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Indizes in diesem Artikel
DAX 24’241.46 -1.50%
MDAX 30’250.03 -2.17%

