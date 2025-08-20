Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’276 0.5%  SPI 17’027 0.4%  Dow 44’876 -0.1%  DAX 24’277 -0.6%  Euro 0.9370 -0.4%  EStoxx50 5’472 -0.2%  Gold 3’340 0.7%  Bitcoin 91’747 0.7%  Dollar 0.8045 -0.4%  Öl 66.8 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Mittwochnachmittag am Kryptomarkt
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT bleiben unter Druck: Friedenssignale nach Gipfel in Washington bremsen
Piper Sandler: NVIDIA-Aktie wird noch Bilanzvorlage neues Rekordhoch markieren
Leonteq-Aktie verliert: Aktionäre genehmigen tiefere Maximalvergütungen
Palantir-Aktie schwächelt: KI-Euphorie verliert nach Rekordhoch an Fahrt
Suche...
Plus500 Depot

DAX 40 998032 / DE0008469008

24’277.10
Pkt
-145.97
Pkt
-0.60 %
17:30:14
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

20.08.2025 17:51:36

Aktien Frankfurt Schluss: Dax schwach - Alles schaut nach Jackson Hole

FRANKFURT (awp international) - Vor möglichen Weichenstellungen für die Zinsen in den USA haben sich die Anleger am Mittwoch nicht mehr vorgewagt. Am Freitag dürfte sich der US-Notenbankchef Jerome Powell beim jährlichen Notenbankertreffen in Jackson Hole im Bundesstaat Wyoming zur künftigen Geldpolitik äussern. Seine Rede hat das Potenzial, die Kapitalmärkte stark zu bewegen. Der deutsche Leitindex Dax verlor 0,60 Prozent auf 24.276,97 Punkte.

Die Situation für Powell ist alles andere als einfach. Einerseits spricht vor allem eine nach wie vor zu hohe Inflation in den USA eher gegen sinkende Zinsen. Andererseits steht der Fed-Chef unter enormen Druck von US-Präsident Donald Trump, der vehement niedrigere Zinsen zur Ankurbelung der Wirtschaft fordert.

Die Landesbank Helaba wies auf hohe Erwartungen in puncto Zinssenkungen hin. So sei eine Verringerung um 0,25 Prozentpunkte im September durch die Fed an den Märkten bereits zu 85 Prozent eingepreist. Sollten in Jackson Hole Hinweise Powells auf einen solchen Schritt der Fed ausbleiben, dann bestehe an den Märkten ein entsprechender "Korrekturbedarf", so die Experten.

Der MDax schloss am Mittwoch mit einem Minus von 0,35 Prozent auf 30.877,87 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,20 Prozent nach.

Als weniger risikoreich geltende Aktien mit steten Erträgen waren im schwächeren Dax eher gefragt. Anteile des Konsumgüterherstellers Henkel stiegen um 1,6 Prozent, Deutsche Telekom gewannen 0,9 Prozent.

Im Rüstungssektor weiteten Rheinmetall und Renk die Vortagesverluste um 0,7 beziehungsweise 1,4 Prozent aus. Hensoldt legten dagegen leicht zu.

In den USA gerieten grosse Halbleitertitel wie Nvidia , Intel und AMD unter Druck. Das belastete hierzulande auch Infineon , die Aktien verloren 1,6 Prozent. Papiere des Zulieferers Aixtron gaben um 2,2 Prozent nach.

Die Titel des Düngerkonzerns K+S rutschten angesichts einer Absenkung um gleich zwei Investmentstufen von "Buy" auf "Sell" durch die Berenberg Bank um 4,3 Prozent ab.

Die europäischen Börsen ausserhalb der Eurozone schlugen sich zur Wochenmitte deutlich besser: Der Zürcher SMI gewann ein halbes Prozent. Der Londoner FTSE 100 legte noch stärker zu und erreichte ein Rekordhoch, angetrieben von Versorger- und Konsumaktien. In New York trat der Dow Jones Industrial auf der Stelle./bek/he

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: JPMorgan, Dollarama & Euronext mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ JPMorgan
✅ Dollarama
✅ Euronext

Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: JPMorgan, Dollarama & Euronext mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:00 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
09:33 Marktüberblick: Porsche AG gesucht
08:47 Julius Bär: 14.30% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Commerzbank AG
08:45 SMI stürmt weiter nach oben
07:00 3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: JPMorgan, Dollarama & Euronext mit François Bloch
06:00 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Nachbörslich schwächer
19.08.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.75% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adecco, Alcon, Lonza
09.08.25 Logo WHS Nutzen Sie Ihre Optionen!
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’779.00 19.65 SS4MTU
Short 13’055.13 13.65 BA5S0U
Short 13’513.00 9.00 NTUBSU
SMI-Kurs: 12’276.26 20.08.2025 17:30:36
Long 11’773.57 19.81 S69BTU
Long 11’513.79 13.96 BH2SIU
Long 11’003.44 8.84 BQFSFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

So reagierten Rüstungswerte Rheinmetall, RENK und HENSOLDT auf den Washington-Gipfel
George Soros: Diese Aktien kaufte er im zweiten Quartal 2025
Xiaomi-Aktie: Xiaomi verzeichnet mehr Umsatz und Gewinn
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Einhorn setzt auf neue Top-Aktie: So sah das Depot von Greenlight Capital im 2. Quartal 2025 aus
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT bleiben unter Druck: Friedenssignale nach Gipfel in Washington bremsen
Alcon-Aktie bricht ein: Bescheidenes Wachstum - schlechtere Rentabilität
DocMorris-Aktie sackt ab: Verlust bleibt trotz stärkerem Umsatz hoch
D-Wave Quantum-Aktie unter Druck: Widersprüchliche Signale verwirren Anleger
Idorsia-Aktie im Minus: Endergebnis zum Rückkaufangebot für Wandelanleihen veröffentlicht

Top-Rankings

2. Quartal 2025: In diese Aktien investiert der Gates Foundation Trust
Das sind die Investments des Gates Foundation Trust im zweiten Quartal 2025
Bildquelle: JamesWMfoto / Shutterstock.com
Einhorn setzt auf neue Top-Aktie: So sah das Depot von Greenlight Capital im 2. Quartal 2025 aus
Auch im zweiten Quartal gab es in David Einhorns Greenlight Capital-Depot Bewegung zu sehen. Die ...
Bildquelle: Paul Bereswill/Getty Images
George Soros: Diese Aktien kaufte er im zweiten Quartal 2025
Im zweiten Quartal 2025 kam es im Depot von Starinvestor George Soros zu einigen Veränderungen. ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
DAX 24’277.10 -0.60%
MDAX 30’889.44 -0.31%

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}