Top News
"Big Short"-Investor Burry über die Tesla-Aktie: Aus seiner Sicht deutlich überbewertet
Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs
Analysten im Fokus: Starke Studiendaten und der CureVac-Deal stützen Bewertung der BioNTech-Aktie
3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Eli Lilly and Co, Alphabet & Woodward mit François Bloch
Was sind ETNs? Das steckt hinter den börsengehandelten Schuldverschreibungen
MDAX 252367 / DE0008467416

30’194.59
Pkt
274.51
Pkt
0.92 %
09:40:12
Marktkapitalisierung
12.12.2025 09:51:36

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax steuert auf Marke von 24.500 Punkten zu

FRANKFURT (awp international) - Der Dax hat am Freitag weiter zugelegt und steuert erneut auf die wichtige Marke von 24.500 Punkten zu. Unterstützung kommt von der Wall Street, wo der Dow Jones Industrial - weiter von der Leitzinssenkung in den USA getrieben - eine neue Bestmarke erreicht hatte.

Der deutsche Leitindex "bleibt auf Kurs, die Jahresendrally läuft", zeigt sich Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets optimistisch.

Im frühen Handel überwand das Börsenbarometer zuletzt mit 0,7 Prozent auf 24.455 Punkte das Hoch des Vormonats November. Nun stehe dem Dax bei 24.500 Punkten die letzte relevante Hürde auf seinem Weg zum Rekordhoch bevor, so Molnar. Das hatte der Index im Oktober bei etwas über 24.770 Zählern erreicht. Die Marktstimmung unterstütze. Der sogenannte Fear-&-Greed-Index, der misst, ob Anleger von Angst oder Gier getrieben werden, sei mittlerweile wieder im neutralen Bereich. Entsprechend könnte sich die Stimmung weiter bessern.

Der MDax der mittelgrossen Werte gewann am Freitagmorgen 0,9 Prozent auf 30.178 Zähler. Der EuroStoxx 50 rückte um 0,7 Prozent auf 5.794 Punkte vor und steuert ebenfalls wieder auf seine Bestmarke zu. Diese hatte der Leitindex der Euroregion Mitte November bei 5.818 Punkten erreicht.

Nach anfänglicher Enttäuschung über Oracles Quartalszahlen und weitere hohe KI-Investitionen des US-Softwarekonzerns war dem Dax am Vortag eine beeindruckende Kehrtwende gelungen. Dabei knackte er den Korrekturtrend, der sich seit dem Rekord im Oktober ausgebildet hatte.

Unter den Einzelwerten stieg die Aktie des Sportartikelherstellers Adidas an die Dax-Spitze mit plus 2,3 Prozent. Puma zählten mit plus 3,6 Prozent zu den Favoriten im MDax. Beide profitierten von positiven Signalen aus der Quartalsbilanz von Lululemon . Der US-Hersteller von Yogabekleidung hatte laut Goldman Sachs vor allem wegen des stark gelaufenen China-Geschäfts die Erwartungen übertroffen und die Jahresziele angehoben.

RWE stiegen um 0,6 Prozent. JPMorgan-Analyst Javier Garrido hob das Kursziel der Aktie von 46,50 auf 51,00 Euro an und bekräftigte sein Anlageurteil "Overweight". Zudem setzte er das Papier des Energieunternehmens in seinem Branchenausblick für 2026 auf die "Analyst Focus List", die die generell besten Anlageideen der US-Bank enthält.

In Erwartung positiver mittelfristiger Signale für Ergebniswachstum und Mittelverwendung im ersten Quartal 2026 verlieh der JPMorgan-Experte RWE obendrein noch den Status "Positive Catalyst Watch". Seinen beiden europäischen Branchenfavoriten RWE und SSE traut Garrido überdurchschnittliche Ergebnissteigerung bis ins Jahr 2030 zu. Eon , von Garrido ebenfalls auf "Positive Catalyst Watch" gesetzt, gewannen 0,7 Prozent.

Eine Hochstufung auf "Buy" durch Kepler Cheuvreux verhalf den Papieren der Lufthansa zu Kursgewinnen von 5,4 Prozent, womit sie der Spitzenwert im MDax waren. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken werde zunehmend attraktiv, schrieb Analyst Marc Zeck. Trotz aller Probleme, wie beispielsweise dem Druck der Gewerkschaften oder dem Konkurrenzdruck im Nahen Osten, lasse sich das Potenzial kaum mehr ignorieren. Der Löwenanteil der Restrukturierung entfalle auf 2026. Das bedeute, dass frühzeitig erkannt werden könne, ob der Turnaround erfolgreich laufe./ck/stk

Indizes in diesem Artikel
MDAX 30'195.34 0.92%

