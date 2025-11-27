Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’822 0.4%  SPI 17’616 0.4%  Dow 47’427 0.7%  DAX 23’726 1.1%  Euro 0.9323 -0.1%  EStoxx50 5’656 1.5%  Gold 4’160 -0.1%  Bitcoin 73’504 1.0%  Dollar 0.8044 0.0%  Öl 63.0 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Top News
Webinar: Wie Du mit der Umland-Methode hochprofitable Aktien entdeckst
Mercedes-Aktie: Chef des Autobauers sieht weiter harten Wettbewerb in China
DroneShield erneut unter Druck: Setzt sich der Negativtrend fort?
Krypto-Rücksetzer genutzt: Darum stockt Cathie Woods ARK Invest jetzt kräftig auf
Reges Treiben im Portfolio: Diese Titel hielt der Gates Foundation Trust im 3. Quartal 2025
Suche...
Plus500 Depot

MDAX 252367 / DE0008467416

29’220.00
Pkt
204.11
Pkt
0.70 %
26.11.2025
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

27.11.2025 08:12:36

Aktien Frankfurt Ausblick: Erholung verliert an Schwung

FRANKFURT (awp international) - Nach der dreitägigen Erholung zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag zunächst wenig Bewegung ab. Der X-Dax signalisierte für den Dax knapp eine Stunde vor Handelsbeginn einen praktisch unveränderten Stand von 23.725 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird ebenfalls stabil erwartet.

Im Wochenverlauf hat sich der Leitindex bisher um 2,7 Prozent erholt. Am vergangenen Freitag war der Dax mit 22.943 Punkten zwischenzeitlich bis auf das Niveau vom Mai abgesackt.

Getrieben wurden die Märkte zuletzt vor allem von der Hoffnung auf ein Kriegsende in der Ukraine sowie einem gewissen Zinsoptimismus. In den USA schaffte es der marktbreite S&P 500 am Vorabend erneut, an seinen Korrekturtrend vom Rekord Ende Oktober heranzukommen. An diesem Donnerstag findet in den Vereinigten Staaten wegen des Thanksgiving-Feiertags kein Börsenhandel statt.

Die seit einiger Zeit kursierenden Spekulationen über eine Übernahme des deutschen Sportartikelherstellers Puma erhielten nun neue Nahrung. Dies könnte die zuletzt stark gestiegene Zahl der Pessimisten, die auf weiter fallende Kurse setzen, auf dem falschen Fuss erwischen. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet aus informierten Kreisen über Kaufinteresse aus China. So erwäge der Konkurrent Anta Sports einen Kauf der Herzogenauracher. Als weitere mögliche Interessenten nennt Bloomberg Li Ning und auch die japanische Asics. Die Puma-Papiere schnellten im vorbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Trade um 13 Prozent zum Xetra-Schlusskurs nach oben.

Für die Anteilsscheine der Deutschen Börse ging es auf Tradegate um 1,8 Prozent hoch. Die US-Bank JPMorgan stufte die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hoch und erhöhte das Kursziel auf 292 Euro. Die aktuelle Bewertung werde der Qualität und breiten Aufstellung des Börsenbetreibers nicht gerecht, argumentierte Analyst Enrico Bolzoni.

Die Titel von Vonovia verteuerten sich auf Tradegate um 0,7 Prozent. JPMorgan-Experte Neil Green drückte den Papieren des Wohnimmobilienkonzerns den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf, da er für die Kursentwicklung vor den Jahreszahlen am 19. März 2026 besonders optimistisch ist. Die Aktie ist für ihn einer der Branchenfavoriten für 2026./edh/mis

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Broadcom
✅ Quanta Services
✅ ING Group

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch

Inside Trading & Investment

07:11 UBS Logo UBS KeyInvest: S&P 500 – Kursgewinne vor dem Feiertag
26.11.25 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
26.11.25 SMI-Anleger werden wieder mutiger
26.11.25 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch
25.11.25 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (59% European) auf Bank of America Corp, American Express Co, Chevron Corp, Coca-Cola Co, Apple Inc
25.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Novartis, Roche
21.11.25 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’326.84 19.96 B6CSKU
Short 13’611.24 13.88 BE6SJU
Short 14’127.61 8.84 BFES1U
SMI-Kurs: 12’822.24 26.11.2025 17:31:44
Long 12’303.72 19.96 S5YBIU
Long 12’008.15 13.73 SRKBVU
Long 11’518.84 8.99 SK0BIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Fusion mit BioNTech: CureVac-Aktionäre geben grünes Licht - so reagieren die Aktien
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins: Wie steht es um die Friedenspläne für die Ukraine?
Novo Nordisk-Aktie steigt: US-Regierung handelt günstigere Ozempic-Kosten aus
Bitcoin-Wale kaufen zu: Grossinvestoren akkumulieren in Schwächephasen kräftig
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. höhere Einstufung: Jetzt Buy
NuScale-Aktie: Kann der SMR-Spezialist NVIDIA Konkurrenz machen?
KW 47: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
SMI und DAX zum Handelsende fester -- US-Börsen legen schliesslich zu -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Adecco-Aktie in Rot: Konzern setzt auf KI-Plattformen und bestätigt langfristige Margenziele
Aroundtown-Aktie nimmt trotzdem ab: Immobilienkonzern kehrt dank Bewertungsgewinnen in die Gewinnzone zurück

Top-Rankings

Die 20 grössten Banken Europas
Das sind die 20 grössten Banken Europas.
Bildquelle: Markus Pfaff / Shutterstock.com
Reges Treiben im Portfolio: Diese Titel hielt der Gates Foundation Trust im 3. Quartal 2025
Die milliardenschwere Gates-Stiftung, ins Leben gerufen von Bill und Melinda Gates, verwaltet ih ...
Bildquelle: JamesWMfoto / Shutterstock.com
3. Quartal 2025: Diese Aktien hielt die Commerzbank im Depot
Depotübersicht für Q3 2025
Bildquelle: Frank Gaertner / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
MDAX 29’220.00 0.70%

finanzen.net News

Datum Titel
08:32 Deutsche Anleihen: Kaum bewegt
08:30 Viele Einzelhändler fürchten schlechtes Weihnachtsgeschäft
08:27 Deutsche Börse-Aktie im Aufwind: JPMorgan sieht Trendwende
08:26 Mercedes-Benz-Chef: Wettbewerb in China bleibt hart
08:16 Aktien Frankfurt Ausblick: Erholung verliert an Schwung
08:14 OTS: Deloitte / Zollpolitik beschleunigt Abwanderung der Industrie / Firmen ...
08:02 OTS: ARAG / Neuer CEO bei der ARAG Niederlande / Reza Atighi folgt auf Marc ...
07:59 Junge Gruppe setzt auf Rentenlösung im Koalitionsausschuss
07:58 Kreise: Fila-Mutter Anta könnte für Puma bieten - Übernahmespekulation nicht neu
07:55 Ölpreise wieder etwas schwächer - die Gründe