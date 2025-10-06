Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’524 0.1%  SPI 17’227 0.1%  Dow 46’758 0.5%  DAX 24’378 0.0%  Euro 0.9320 -0.2%  EStoxx50 5’627 -0.4%  Gold 3’940 1.4%  Bitcoin 99’007 0.6%  Dollar 0.7990 0.3%  Öl 65.7 2.1% 
Tesla startet Countdown: Aktie steigt vor Präsentation eines neuen Produkts am 7. Oktober
UBS AG beurteilt Zalando-Aktie mit Buy
Neue Rekorde in Sicht? Rheinmetall-, RENK- und HENSOLDT-Aktien im Anlegerfokus
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Durchbruch bei Polizei-Zusammenarbeit: D-Wave Quantum-Aktie feiert neues Allzeithoch
EURO STOXX 846483 / EU0009658186

592.09
Pkt
-3.07
Pkt
-0.52 %
11:56:30
06.10.2025 12:00:36

Aktien Europa: Überwiegend Verluste - Regierungskrise in Frankreich belastet

AMSTERDAM/LONDON/PARIS/ZÜRICH (awp international) - Belastet von der erneut verschärften Regierungskrise in Frankreich haben Europas wichtigste Aktienmärkte am Montag mehrheitlich nachgegeben. Der EuroStoxx 50 verlor gegen Mittag 0,4 Prozent auf 5.630 Punkte. Für den französischen Leitindex Cac 40 ging es mit minus 1,5 Prozent auf 7.962 Punkte besonders deutlich abwärts.

Ausserhalb des Euroraums legte der Schweizer SMI um 0,1 Prozent auf 12.525 Zähler zu. Der britische FTSE 100 sank um 0,1 Prozent auf 9.479 Punkte.

Frankreichs neuer Premierminister Sébastien Lecornu ist nach nur vier Wochen im Amt überraschend zurückgetreten. Das Land befindet sich nun in einer schweren Politikkrise, die Präsident Macron massiv unter Druck setzt. Er ist jetzt gezwungen, zum dritten Mal in diesem Jahr auf die Suche nach einem neuen Premierminister zu gehen. Allerdings kann er auch das Parlament auflösen und Neuwahlen ausrufen. Das Land hat mit rund 3,3 Billionen Euro die höchsten Schulden in der Europäischen Union.

Der Rücktritt brachte auch die französischen Staatsanleihen stark unter Druck. Ihre Verzinsung stieg im Gegenzug kräftig. Die Rendite richtungsweisender 10-jähriger französischer Anleihen legte in der Spitze auf knapp 3,6 Prozent zu und war von einem Höchststand seit März nicht mehr weit entfernt. Das zeige deutlich, dass Investoren beim Kauf französischer Staatsanleihen inzwischen deutlich höhere Risikoprämien forderten, sagte ein Börsianer.

Vor allem der europäische Bankensektor litt unter der politischen Krise in Frankreich, allen voran die französischen Geldhäuser. So verbuchten die Aktien von Societe Generale , BNP Paribas und Credit Agricole Kursabschläge zwischen 4,3 und 6,0 Prozent. Im EuroStoxx 50 gaben Santander , Deutsche Bank , Intesa Sanpaolo , Unicredit und BBVA und ING zwischen 0,4 und 1,6 Prozent nach.

Die Papiere von Aston Martin sackten um 6,5 Prozent ab, nachdem der britische Sportwagenhersteller seinen Jahresausblick zum zweiten Mal in diesem Jahr zurückgeschraubt hatte. Als Gründe wurden die Auswirkungen der US-Zölle und allgemeinere wirtschaftliche Herausforderungen genannt, die die Nachfrage dämpften.

Mit einem Kursminus von zuletzt 1,8 Prozent lagen die Titel von Saint-Gobain im Mittelfeld des Cac 40. Der französische Baustoffkonzern legte anlässlich seines jährlichen Kapitalmarkttages neue mittelfristige Finanzziele vor, die Analysten zufolge im Rahmen der Erwartungen beziehungsweise leicht darüber ausgefallen sind./edh/mis

Dividenden, Wachstum oder ETFs | Börsentag Zürich 2025

Dividenden, Wachstum oder ETFs

Im heutigen 🎙️ Interview mit Kelvin Jörn alias Aktienfreunde, Patrick Kirchberger alias Dividente und Olivia Hähnel von der BX Swiss sprechen wir über den Vergleich von Dividenden- und Wachstumsaktien mit ETFs.

💡 Was sind die Vor- und Nachteile der verschiedenen Strategien?
💡 Welche Risiken gibt es dabei zu beachten?
💡 Welche Psychologischen Aspekte sind beim Investieren relevant?

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Dividenden, Wachstum oder ETFs | Börsentag Zürich 2025

Inside Trading & Investment

09:45 Marktüberblick: Nikkei 225 nach Takaichi-Wahl im Rallymodus
09:36 Logo WHS DAX, Dow, Bitcoin, Gold und Aktien im Fokus: Interaktiver Marktausblick heute um 10:30 Uhr
09:10 SMI nimmt Rekordhoch ins Visier
06:30 Dividenden, Wachstum oder ETFs | Börsentag Zürich 2025
06:25 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Leichter nach dem Rekordhoch
02.10.25 Oracle vom Cloudgeschäft beflügelt
02.10.25 Julius Bär: 16.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (55%) auf Softwareone Holding AG
26.09.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.00% p.a. Barrier Reverse Convertible Softcallable auf ams-OSRAM
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’019.06 19.06 BP9SUU
Short 13’261.03 13.88 BU9S6U
Short 13’771.52 8.86 B19SNU
SMI-Kurs: 12’524.33 06.10.2025 11:54:17
Long 11’949.44 18.78 SSBBTU
Long 11’710.13 13.88 SWFBJU
Long 11’189.74 8.86 BMYSUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Neue Rekorde in Sicht? Rheinmetall-, RENK- und HENSOLDT-Aktien im Anlegerfokus
Deutsche Bank wird für Goldpreis 2026 optimistischer
Globale Schuldenkrise: So schätzt Ray Dalio die Rolle von Gold und Krypto ein
Neues Allzeithoch: DroneShield-Aktie setzt Rally mit starkem Kurssprung fort
Plug Power-Aktie schiesst nach Analysten-Upgrade hoch - Ballard Power profitiert mit
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Gold, Öl & Co. in KW 40: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Bitcoin-Kurs steigt erstmals über die Schwelle von 125'000 US-Dollar
SMI und DAX stabil -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich, Rekord in Japan

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
finanzen.net News

