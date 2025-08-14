Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’002 0.2%  SPI 16’699 0.1%  Dow 44’806 -0.3%  DAX 24’378 0.8%  Euro 0.9409 -0.2%  EStoxx50 5’435 0.9%  Gold 3’336 -0.6%  Bitcoin 95’424 -3.9%  Dollar 0.8084 0.4%  Öl 66.6 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Swiss Re12688156Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Holcim1221405Rheinmetall345850Kuros32581411
Top News
Aktien von Palantir, Apple, Amazon & Co.: Diese 8 Tech-Riesen könnten noch vor NVIDIA die 5-Billionen-Marke übersteigen
Rheinmetall-Aktie im Plus: Rheinmetall bekommt neue Personalchefin - unterschiedlicher Auffassungen
TUI-Aktie klettert weiter: So schätzen Analysten die TUI-Aktei nach den Quartalszahlen ein
thyssenkrupp-Aktie sackt ab: thyssenkrupp schreibt rote Zahlen - Umsatzprognose reduziert
RWE-Aktie im Minus: Halbjahresergebnisse etwas schwächer als erwartet
Suche...
Plus500 Depot

EURO STOXX 846483 / EU0009658186

577.94
Pkt
4.21
Pkt
0.73 %
17:50:00
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

14.08.2025 18:27:36

Aktien Europa Schluss: Gewinne - EuroStoxx auf Fünfwochenhoch

PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Europas Aktienmärkte haben am Donnerstag zugelegt. Die Marktteilnehmer warten mit Spannung auf das Treffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin an diesem Freitag, das eine mögliche Weichenstellung im Ukraine-Krieg sein kann. Preisdaten aus den USA hatten nur vorübergehend kursbremsende Wirkung. In den Vereinigten Staaten hatten die Erzeugerpreise unerwartet stark angezogen. Die jüngst noch gestiegenen Zinssenkungshoffnungen erhielten dadurch wieder einen kleinen Dämpfer.

Der EuroStoxx 50 erreichte am Donnerstag den höchsten Stand seit fünf Wochen. Am Ende des Tages gewann der Leitindex der Euroregion 0,86 Prozent auf 5.434,70 Punkte. An den Börsen ausserhalb des Euroraums ging es ebenfalls nach oben. Der Schweizer SMI kletterte erstmals seit Ende Juli wieder über die Marke von 12.000 Punkten und schloss mit plus 0,19 Prozent auf 12.001,61 Zählern. Der britische FTSE 100 legte um 0,13 Prozent auf 9.177,24 Punkte zu.

Unter den Einzelwerten standen mit hohem Verlust die Titel des niederländischen Zahlungsdienstleisters Adyen im Fokus. Da im ersten Halbjahr wegen der durch die Zolldrohungen ausgelösten Probleme weniger Zahlungen als erwartet abgewickelt wurden, ist in diesem Jahr die bisher angestrebte Wachstumsbeschleunigung unwahrscheinlich. Analysten sprachen von einer Enttäuschung, auch wenn der Markt schwächere Halbjahreszahlen zuvor eingepreist habe. Anfangs gut ein Fünftel tiefer, gelang es den Papieren, die Verluste auf rund 5 Prozent einzudämmen, womit sie im EuroStoxx der mit Abstand schwächste Wert blieben.

Die Aktien von Carlsberg verloren nach Geschäftszahlen über 7 Prozent. Analyst James Edwardes Jones von RBC sprach von einer weiteren Enttäuschung in der Brauerei-Branche. Carlsberg habe die Serie von schwächer als erwartet ausgefallenen Zahlen von AB Inbev und Heineken fortgesetzt.

Für die Anteile des Rückversicherers Swiss Re ging es um 3,5 Prozent bergab. Der Konzern hatte den Gewinn im ersten Halbjahr deutlich gesteigert und die Erwartungen von Analysten übertroffen. Swiss-Re-Chef Andreas Berger sieht den Konzern auf gutem Weg zum angepeilten Jahresgewinn. Die Kursschwäche begründeten Marktteilnehmer mit Gewinnmitnahmen.

Auch bei Valneva machten Anleger etwas Kasse. Die Aktien verloren auf dem letzten Platz im französischen Leitindex Cac 40 6,1 Prozent. Robuste Geschäftszahlen hatten die Titel des Impfstoffherstellers jüngst auf den höchsten Stand seit Anfang 2024 getrieben, womit sie allein im August um mehr als die Hälfte zugelegt hatten.

Die Papiere von Rolls-Royce untermauerten mit einem Rekordhoch ihre starke Jahresentwicklung einmal mehr. Zum Schluss gewannen sie 1,9 Prozent. Der britische Triebwerkhersteller überzeugte in diesem Jahr am Markt mit zuversichtlichen Prognosen. Am Donnerstag erhöhte Analyst Ian Douglas-Pennant von UBS das Kursziel auf 1375 Pence sowie seine Schätzungen für den freien Barmittelzufluss im Jahr 2028. Er hat überdurchschnittlich hohe Erwartungen mit Blick auf die Preise und die Profitabilität./ajx/he

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, AENA und Assicurazioni Generali mit François Bloch

Drei neue Aktien kommen in das BX Musterportfolio:
ING Group N.V. – NL0011821202
AENA – ES0105046017
Assicurazioni Generali – IT0000062072

Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Olivia Hähnelz über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

ING, AENA & Generali – 3 Top-Performer im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

13:04 Julius Bär: 12.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (55%) auf Leonteq AG
10:36 UBS Logo UBS KeyInvest: Edelmetalle – Unterschiedliche Parameter/Roche – Unter dem Zollhammer
09:41 SG-Marktüberblick: 14.08.2025
09:14 SMI bestätigt Aufwärtstrend
08:18 Schweizer Versicherer navigieren Handelskonflikte
13.08.25 ING, AENA & Generali – 3 Top-Performer im BX Musterportfolio
12.08.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AXA, Swiss Life, Swiss Re, Zurich Insurance
09.08.25 Logo WHS Nutzen Sie Ihre Optionen!
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’458.59 19.63 BKISYU
Short 12’704.79 13.93 UEJS6U
Short 13’176.65 8.97 BK6SXU
SMI-Kurs: 12’001.61 14.08.2025 17:31:11
Long 11’466.02 19.32 BO0SVU
Long 11’203.04 13.61 B1PS3U
Long 10’707.47 8.74 BD7SYU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Ray Dalio erwartet Entwertung aller Fiat-Währungen - und empfiehlt Gold und Bitcoin
RENK-Aktie zieht an: Rüstungsboom beschert weiterhin volle Auftragsbücher - Rheinmetall und HENSOLDT ungleich
Rheinmetall-Aktie im Plus: Rheinmetall bekommt neue Personalchefin - unterschiedlicher Auffassungen
TUI-Aktie klettert weiter: So schätzen Analysten die TUI-Aktei nach den Quartalszahlen ein
Alphabet-Aktie stabil: Perplexity AI will Browser Chrome im Milliarden-Deal übernehmen
Lufthansa-Aktie fester: Lufthansa prüft anscheinend Boeing-Käufe über Schweiz zur Zollentschärfung
Straumann-Aktie dennoch kräftig unter Druck: Ziele nach Zahlen zum ersten Semester bekräftigt
DroneShield-Aktie: Kurssprung nach SentryCiv-Launch
Plug Power-Aktie unter der Lupe: Analysten urteilen nach Quartalszahlen
Swiss Re-Aktie volatil: Halbjahresgewinn deutlich gesteigert

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}