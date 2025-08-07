Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’856 0.9%  SPI 16’571 1.0%  Dow 43’844 -0.8%  DAX 24’193 1.1%  Euro 0.9400 0.0%  EStoxx50 5’332 1.3%  Gold 3’387 0.6%  Bitcoin 93’847 1.2%  Dollar 0.8077 0.2%  Öl 66.6 -0.5% 
Top News
NVIDIA vor Einflussverlust? Neues KI-Modell aus China kostet angeblich weniger als DeepSeek
Ausblick: SoundHound AI präsentiert Quartalsergebnisse
Ausblick: Dropbox mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
PayPal-Aktie dank neuer Krypto-Funktion im Fokus: PayPal will überall Zahlungen mit Bitcoin, Ethereum & Co. ermöglichen
Tesla-Aktie im Fokus: Neuer Tesla-Prototyp in China gesichert - Ist das das neue Budget-Modell?
EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145

5’332.07
Pkt
68.78
Pkt
1.31 %
17:50:00
07.08.2025 18:36:36

Aktien Europa Schluss: Gewinne - Anstehendes Putin-Trump-Treffen stützt

PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Nachrichten zu einem geplanten Treffen der Präsidenten der USA und Russlands haben am Donnerstag die meisten europäischen Börsen angetrieben. Hoffnungen auf ein Ende des Krieges in der Ukraine leben wieder auf. Der Leitindex der Euroregion, der EuroStoxx 50 , gewann 1,31 Prozent auf 5.332,07 Punkte.

US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin wollen sich voraussichtlich kommende Woche erstmals persönlich zu Gesprächen über eine Beendigung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine treffen. Beide Seiten erklärten, die Zeit sei reif für einen solchen Gipfel. Tag und Ort stehen bisher nicht fest.

Sollte der Krieg in der Ukraine beendet werden, könnte ein wesentlicher Unsicherheitsfaktor für die Finanzmärkte entfallen. Zudem würde dann wohl viel Geld in den Wiederaufbau des Landes fliessen, wovon dann auch viele Unternehmen profitieren würden - so die Hoffnungen am Markt. Hinzu kommt die Erwartung einer lockereren Geldpolitik, insbesondere in den USA. Dies treibt Anleger eher in Aktien, weil andere Anlageklassen dann weniger Rendite abwerfen.

In der Schweiz erholte sich der SMI von seinem schwachen Vortag, indem er um 0,80 Prozent auf 11.849,58 Punkte anzog. Die am Donnerstag in Kraft getretenen US-Zölle über 39 Prozent auf importierte Schweizer Produkte rückten angesichts der Friedenshoffnung für die Ukraine etwas in den Hintergrund. Börsennotierte Unternehmen seien von den Zöllen auch weniger stark betroffen, hiess es. Der Pharmaverband befürchtet durch das Zoll-Fiasko aber grossen wirtschaftlichen Schaden, wenngleich Pharmaprodukte zunächst noch ausgenommen sind von Zöllen. Letztlich hoffen Marktteilnehmer darauf, dass es im Zolldilemma noch eine Einigung zwischen den USA und der Eidgenossenschaft geben wird.

Der britische FTSE 100 verlor am Donnerstag 0,69 Prozent auf 9.100,77 Zähler. Vor der Zinsentscheidung der britischen Notenbank schon im Minus, geriet der "Footsie" danach noch etwas mehr unter Druck. Die Bank of England (BoE) senkte zwar den Leitzins wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte auf 4,0 Prozent. Die Entscheidung fiel mit 5 zu 4 Stimmen im geldpolitischen Ausschuss allerdings knapp aus.

Die Notenbank sieht sich einer schwierigen Ausgangssituation gegenüber. Die Inflation ist hartnäckig hoch, was gegen weitere Zinssenkungen spricht. Die gleichzeitig schwächelnde Realwirtschaft spricht hingegen dafür. Commerzbank-Experte Bernd Weidensteiner glaubt, dass die BoE weiter ihre Leitzinsen nur auf jeder zweiten Sitzung senken wird.

Unter den Einzelwerten in den grösseren Indizes fielen in der Schweiz die Aktien von Zurich nach zwischenzeitlichen Gewinnen etwas zurück und beendeten den Handel mit minus 0,1 Prozent, obwohl der Versicherer solide Halbjahreszahlen vorgelegt hatte. Treiber im Versicherungssektor waren Allianz mit plus 4,1 Prozent. Der Konzern sieht sich nach einem überraschend guten Quartal mit geringeren Katastrophenschäden auf gutem Weg zum Gewinnziel für 2025.

Der Telekomsektor litt unter der Schwäche der Aktien der Deutschen Telekom , die nach neuen Zahlen um 5 Prozent nachgaben. Analyst Akhil Dattani von der Bank JPMorgan schrieb mit Blick auf die Geschäftszahlen von einer gewissen Schwäche auf dem Heimatmarkt.

Eine mit Enttäuschung aufgenommene Studie zur Abnehmpille Orforglipron von Eli Lilly brockte dem US-Pharmahersteller in New York hohe Kursverluste ein. Nutzniesser waren in Kopenhagen die Aktien von Novo Nordisk , die mit plus 6,7 Prozent aus dem Handel gingen. Anleger von Lilly hatten gehofft, dass Orforglipron genauso wirksam sein würde wie die Abnehmspritze Wegovy von Novo Nordisk.

Die Aktien von Moller-Maersk gewannen mehr als 5 Prozent. Die Analysten von Bernstein Research sprachen von besser als erwartet ausgefallenen Zahlen für das zweite Quartal. Zudem hob die Reederei den Ausblick an./ajx/zb

