SMI 12’276 0.5%  SPI 17’036 0.5%  Dow 44’871 -0.1%  DAX 24’277 -0.6%  Euro 0.9370 -0.4%  EStoxx50 5’472 -0.2%  Gold 3’346 0.9%  Bitcoin 91’435 0.3%  Dollar 0.8033 -0.6%  Öl 66.8 1.3% 
Blick auf US-Fed - Was für und gegen eine Leitzinsänderung spricht
Ausblick: Zoom Communications gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Ausblick: Walmart öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: CTS Eventim-Aktie gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Guess-Aktie steigt um 25%: Unternehmen wird durch Milliarden-Deal privatisiert
EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145

5’472.32
Pkt
-10.96
Pkt
-0.20 %
17:50:00
20.08.2025 18:42:36

Aktien Europa Schluss: FTSE 100 auf Rekordhoch - sonst eher Lethargie

PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Europas Aktienmärkte haben am Mittwoch unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. Mit Ausnahme des britischen FTSE 100 (Footsie) , der ein Rekordhoch erreichte, machten die meisten Indizes keine grösseren Sprünge. Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets sprach eher von allgemeiner Lethargie, die sich nach der Elefantenrunde über einen Frieden in der Ukraine im Weissen Haus und vor dem am Donnerstag startenden Notenbanker-Treffen in Jackson Hole breit mache.

Der EuroStoxx 50 gab um 0,20 Prozent auf 5.472,32 Punkte nach. Damit hielt sich der Eurozonen-Leitindex weiter auf dem hohen Niveau von Ende März. Zu Beginn des Frühlingsmonats hatte er es endlich geschafft, das Rekordhoch aus dem Jahr 2000 zu übertreffen.

Ausserhalb des Euroraums legte der Schweizer SMI um 0,52 Prozent auf 12.276,26 Punkte zu. Der FTSE 100 in London gewann 1,08 Prozent auf 9.288,14 Punkte. Kurz zuvor war er erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 9.300 Zählern geklettert.

Unter den Branchen waren vor allem die defensiveren gefragt: Aktien von Lebensmittelherstellern, Konsumgüterproduzenten und Versorgern belegten die vorderen Plätze. Im SMI waren Nestle Spitzenwert mit plus 3,6 Prozent und stabilisierten sich nach ihrem Mehrjahrestief Anfang August weiter. Danone gewannen im EuroStoxx 3,2 Prozent, Pernod Ricard 2,1 Prozent und L?Oreal 1,7 Prozent. Im FTSE 100 gewannen Unilever 3,3 Prozent. Unter den Versorgern legten Iberdrola im EuroStoxx um 1,3 Prozent und United Utilities im Footsie um 3,5 Prozent zu.

Für die Aktie des Sanitärtechnik-Unternehmens Geberit aus der Schweiz ging es nach einer starken Kursentwicklung und teils enttäuschenden Quartalszahlen hingegen um 3,0 Prozent abwärts.

Noch schlimmer erwischte es mit Alcon einen weiteren schweizerischen Standardwert. Die Aktie des Pharmaunternehmens sackte nach zum zweiten Mal in diesem Jahr gesenkten Zielen um 9,4 Prozent ab./ck/he

Inside Trading & Investment

18:30 Logo WHS The Trade Desk Aktie: Ventura, Netflix & KI – Zukunftschancen trotz Absturz?
10:00 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
09:33 Marktüberblick: Porsche AG gesucht
08:47 Julius Bär: 14.30% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Commerzbank AG
08:45 SMI stürmt weiter nach oben
06:00 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Nachbörslich schwächer
19.08.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.75% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adecco, Alcon, Lonza
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’779.00 19.47 SS4MTU
Short 13’055.13 13.33 BA5S0U
Short 13’513.00 8.95 NTUBSU
SMI-Kurs: 12’276.26 20.08.2025 17:30:36
Long 11’727.90 18.87 SQBBAU
Long 11’472.63 13.63 B74SQU
Long 11’003.44 8.95 BQFSFU
So reagierten Rüstungswerte Rheinmetall, RENK und HENSOLDT auf den Washington-Gipfel
George Soros: Diese Aktien kaufte er im zweiten Quartal 2025
Xiaomi-Aktie: Xiaomi verzeichnet mehr Umsatz und Gewinn
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Einhorn setzt auf neue Top-Aktie: So sah das Depot von Greenlight Capital im 2. Quartal 2025 aus
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT bleiben teils unter Druck: Friedenssignale nach Gipfel in Washington bremsen
Alcon-Aktie bricht ein: Bescheidenes Wachstum - schlechtere Rentabilität
DocMorris-Aktie sackt ab: Verlust bleibt trotz stärkerem Umsatz hoch
D-Wave Quantum-Aktie unter Druck: Widersprüchliche Signale verwirren Anleger
Idorsia-Aktie im Minus: Endergebnis zum Rückkaufangebot für Wandelanleihen veröffentlicht

2. Quartal 2025: In diese Aktien investiert der Gates Foundation Trust
Das sind die Investments des Gates Foundation Trust im zweiten Quartal 2025
Bildquelle: JamesWMfoto / Shutterstock.com
Einhorn setzt auf neue Top-Aktie: So sah das Depot von Greenlight Capital im 2. Quartal 2025 aus
Auch im zweiten Quartal gab es in David Einhorns Greenlight Capital-Depot Bewegung zu sehen. Die ...
Bildquelle: Paul Bereswill/Getty Images
George Soros: Diese Aktien kaufte er im zweiten Quartal 2025
Im zweiten Quartal 2025 kam es im Depot von Starinvestor George Soros zu einigen Veränderungen. ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
