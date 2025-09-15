Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’144 -0.4%  SPI 16’887 -0.3%  Dow 45’875 0.1%  DAX 23’749 0.2%  Euro 0.9342 0.0%  EStoxx50 5’440 0.9%  Gold 3’679 1.0%  Bitcoin 91’246 -0.7%  Dollar 0.7945 -0.3%  Öl 67.4 0.7% 
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
EURO STOXX 846483 / EU0009658186

578.04
Pkt
4.56
Pkt
0.80 %
17:50:00
15.09.2025 18:27:36

Aktien Europa Schluss: EuroStoxx steigt dank Rückenwind aus den USA

LONDON/PARIS/ZÜRICH (awp international) - Der EuroStoxx 50 hat am Montag an sein deutliches Plus aus der Vorwoche angeknüpft. Rückenwind lieferten die freundlich gestarteten US-Börsen. Allgemein wird erwartet, dass die US-Notenbank Fed bei ihrer geldpolitischen Sitzung am Dienstag und Mittwoch die Zinsen um mindestens 0,25 Prozentpunkte senken wird, um den schwächelnden Arbeitsmarkt und die Wirtschaft insgesamt anzukurbeln.

Der Leitindex der Eurozone gewann 0,92 Prozent auf 5.440,40 Punkte. Die Schuldenkrise Frankreichs konnte die Kauflaune der Anleger nicht nachhaltig trüben. Mitten in der Haushaltskrise in dem Land hat die Ratingagentur Fitch die Kreditwürdigkeit des Landes herabgestuft. Damit erschwert sie der strauchelnden Regierung in Paris die Finanzierung ihrer Staatsschulden. Die Bonität der zweitgrössten Volkswirtschaft in der Eurozone wurde von "AA-" auf "A+" gesenkt.

Ausserhalb des Euro-Raums hingegen ging es für den Schweizer SMI um 0,41 Prozent auf 12.144,32 Zähler abwärts. Der britische FTSE 100 sank geringfügig auf 9.277,03 Punkte.

Im EuroStoxx zählten Aktien von Chipherstellern zu den grössten Gewinnern. So zogen Infineon um fast drei Prozent an. Impulse lieferte neben der fortgesetzten Rekordjagd der Tech-Werte am US-Aktienmarkt eine Studie des Analysehauses Bernstein Research. Branchenexperte Qingyuan Lin verwies auf den Handelskonflikt zwischen den USA und China, in dem Peking nun den Druck auf Nvidia erhöht. Die weitere Untersuchung des US-Chipherstellers könne zu höheren Zöllen auf amerikanische Exporte nach China führen, wovon unter anderem Infineon profitieren dürfte.

Im Kielwasser dessen schnellten die Papiere von ASML mit einem Plus von 5,7 Prozent an die EuroStoxx-Spitze. Die Niederländer sind ein wichtiger Ausrüster für die Chipindustrie. Auch andere Branchenwerte waren gefragt. Für STMicroelectronics etwa ging es um gut vier Prozent nach oben. In Zürich gewannen AMS-Osram mehr als sechs Prozent.

Auch Aktien von Luxusgüter-Herstellern verzeichneten deutliche Kursgewinne. Hier zeigten chinesische Konjunkturdaten zwar, dass im Juli sowohl die Industrieproduktion als auch die Investitionen in Sachanlagen und der Einzelhandelsumsatz insgesamt enttäuscht hatten. Der Umsatz im Bereich Schmuck und Kosmetika aber stieg an.

Damit zogen Kering als bester Wert im französischen Leitindex CAC 40 um 5,8 Prozent an. Die Anteilsscheine von LVMH stiegen um 2,8 Prozent. In Zürich gewannen Richemont 2,7 Prozent./la/men

Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall

Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.

In einem exklusiven Gespräch gibt Karsten-Dirk Steffens, CEO Schweiz von Aberdeen Investments, Einblicke in seine persönliche Motivation, die Entwicklung des Unternehmens in der Schweiz sowie die wichtigsten Trends für institutionelle und private Anleger.

Themen des Interviews:

– 15 Jahre Aberdeen Investments in der Schweiz – Rückblick und Zukunft
– Unterschiede zwischen institutionellen Kunden und internationalen Investoren
– Aktuelle Schwerpunkte bei Pensionskassen und Versicherungen (u. a. Aktienallokation)
– Nachhaltigkeit & ESG – Renaissance für Privatanleger vs. klare Standards bei Pensionskassen
– Alternative Anlagen: Private Markets, Infrastruktur, Private Debt
– Demokratisierung von Private Markets
– Chancen durch Digitalisierung, Blockchain und Tokenisierung

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’680.37 19.68 ISSMNU
Short 12’957.14 13.56 B1LSOU
Short 13’438.91 8.81 B6CSKU
SMI-Kurs: 12’144.32 15.09.2025 17:31:41
Long 11’638.76 18.35 S7MBDU
Long 11’412.17 13.71 BK5S8U
Long 10’915.15 8.84 BPOSGU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings.

